快訊

不要太樂觀！ 柯文哲：估疫情還要燒兩個月才達峰頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小巨蛋震動擾鄰 柯文哲：唱三天三夜真的投降了！

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天坦言，小巨蛋就是不適合這種要跳的演唱會，若三天三夜這種跳的歌曲，真的要投降了，以後小巨蛋不適合唱三天三夜，要唱三天三夜，真的要另外找地方。圖／引用直播
柯文哲今天坦言，小巨蛋就是不適合這種要跳的演唱會，若三天三夜這種跳的歌曲，真的要投降了，以後小巨蛋不適合唱三天三夜，要唱三天三夜，真的要另外找地方。圖／引用直播

天后張惠妹睽違7年後重返小巨蛋開唱，再度引發居民激烈抗議震動擾民，里長里民前天到北市府前靜坐抗議，向副市長黃珊珊下跪陳情，卻遭網友出征洗版。台北市長柯文哲今天坦言，小巨蛋就是不適合這種要跳的演唱會，若三天三夜這種跳的歌曲，真的投降了，以後小巨蛋不適合唱三天三夜，要唱三天三夜，真的要另外找地方。

柯文哲也說，往好的方面想，就是七年過去，阿妹的魅力依舊，威力還是在，她一出場就天搖地動，沒有辦法。柯說，北市府過去有去研究小巨蛋，為何跳會引起震動？因為那個地方是土壤液化區，水位比較高，就像臉盆放在水裡，震動水波就會出去，臉盆放在乾的沙上，波不會出去。

柯也提到，北市府先前做過很多改善，包括鋪木板等，但演唱會三個小時，前面兩個多小時都沒有問題，就是後面15分鐘，開始跳就不行了，只能說，阿妹魅力依舊、魅力猶存。

小巨蛋 北市 演唱會 張惠妹 柯文哲 黃珊珊

延伸閱讀

張惠妹演唱會震不停 柯文哲：小巨蛋不適合唱三天三夜

相關新聞

張惠妹演唱會震不停 柯文哲：小巨蛋不適合唱三天三夜

歌手張惠妹相隔7年重返台北小巨蛋辦演唱會，為避免「震動效應」擾民，市府和主辦單位祭出減震措施，但小巨蛋周遭部分里民仍抱怨...

北農主管指示放水？議員爆逾7百公斤農藥蔬果流入市面

供應大台北蔬果的台北農產運銷公司，遭質疑放水將抽驗不合格農藥殘留蔬果，流入市面繼續販售，罔顧民眾食安。議員游淑慧今天出示...

新北瓦磘溝整治逐步到位 地方籲市府整體規劃

新北瓦磘溝過去長年惡臭，市府近年全力改善，近期除完成礫間處理廠加強改善水質，也於上方建置休憩園區。地方社團人士表示，盼市...

台北年貨大街疑綁標？ 議員：追加沒上限市府當提款機

台北市府從2008年開始連續舉辦年貨大街活動已達15年，議員許淑華調閱資料發現，連來竟都由同一廠商得標，近10年來，該廠...

河濱再飄四月流蘇雪 沐心池、金色水岸成絕佳觀賞點

隨時序來到春季，新北河濱有各式花朵綻放，其中在樹林沐心池及淡水金色水岸周邊，已經盛開流蘇。新北高灘處指出，流蘇近來復育情...

哪裡有鞦韆？資訊不透明 北市議員建議設公園遊具地圖

公園為家長帶孩子玩樂、休憩的場所，但北市府並未建置「公園遊具地圖」統整所有遊具設置情況，民眾僅能靠口耳相傳或查詢網路零碎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。