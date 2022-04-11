小巨蛋震動擾鄰 柯文哲：唱三天三夜真的投降了！

天后張惠妹睽違7年後重返小巨蛋開唱，再度引發居民激烈抗議震動擾民，里長里民前天到北市府前靜坐抗議，向副市長黃珊珊下跪陳情，卻遭網友出征洗版。台北市長柯文哲今天坦言，小巨蛋就是不適合這種要跳的演唱會，若三天三夜這種跳的歌曲，真的投降了，以後小巨蛋不適合唱三天三夜，要唱三天三夜，真的要另外找地方。

柯文哲也說，往好的方面想，就是七年過去，阿妹的魅力依舊，威力還是在，她一出場就天搖地動，沒有辦法。柯說，北市府過去有去研究小巨蛋，為何跳會引起震動？因為那個地方是土壤液化區，水位比較高，就像臉盆放在水裡，震動水波就會出去，臉盆放在乾的沙上，波不會出去。

柯也提到，北市府先前做過很多改善，包括鋪木板等，但演唱會三個小時，前面兩個多小時都沒有問題，就是後面15分鐘，開始跳就不行了，只能說，阿妹魅力依舊、魅力猶存。