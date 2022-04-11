台北年貨大街疑綁標？ 議員：追加沒上限市府當提款機

台北市府從2008年開始連續舉辦年貨大街活動已達15年，議員許淑華調閱資料發現，連來竟都由同一廠商得標，近10年來，該廠商合計已標得商業處標案金額約2億6千萬元，甚至近2年標案追加金額比率高達8成，質疑商業處與廠商宛如簽訂空白條款，把市府當提款機；產發局則允諾未來將明訂契約變更與後續擴充金額。

許淑華表示，年貨大街活動由同一廠商純粹創意連續得標15次已啟人疑竇，進一步調閱資料後發現，該公司年年都有商業處標案，除年貨大街外尚有商圈嘉年華等商業處大型活動，近10年純粹創意合計已標得商業處標案金額約2億6千萬元。

許淑華表示，廠商得標後多次變更契約追加標金，追加理由百百款，各種說法皆有，包含增加市長副市長踩街、設備、宣傳、直播等，近兩年年貨大街標案追加金額比率高達8成， 質疑廠商是否一開始先以標案建議書欺騙評審，來騙取標案。

許淑華表示，政府標案利用變更契約擴充服務內容屬於合法行為，但商業處這些勞務標案並無規範，換句話說，只要局處同意，廠商契約變更增加金額無上限，讓她批評商業處與廠商宛如是簽訂空白條款，把市府當提款機。

許淑華表示，進一步檢核活動成效，年貨大街重點商圈迪化街來客人次反而從90萬衰退到83萬，廠商臉書發文14篇才3167多個按讚數、平均1篇226讚，就連影片觀看次數都灌水，高於實際觀看4萬多次，質疑經費投入反而得不到該有的成效。

商業處長高振源表示，商圈活動需年年改變，不能一套用到底，招標資訊也一向會廣發各界，由於尚未結案，僅提供的目前活動成效，今年也會加強檢視。至於同一廠商連續得標15次是否有疑慮，政風處表示，要就個案研究才能評論。

許淑華表示，要求產發局研議未來標案應明訂契約變更與後續擴充金額，且不得超過原決標金額一定比例，否則應重新招標或送議會審議，追加金額不合理之處則請政風介入，若廠商結案報告有不實，未來也應列入黑名單；產發局長林崇傑允諾將檢討處理。