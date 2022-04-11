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張惠妹演唱會震不停 柯文哲：小巨蛋不適合唱三天三夜

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，因台北小巨蛋該區為土壤液化區，水位較高，容易傳動震波，但「結論就是，那地方不適合唱三天三夜」。圖／聲動娛樂提供
台北市長柯文哲表示，因台北小巨蛋該區為土壤液化區，水位較高，容易傳動震波，但「結論就是，那地方不適合唱三天三夜」。圖／聲動娛樂提供

歌手張惠妹相隔7年重返台北小巨蛋演唱會，為避免「震動效應」擾民，市府和主辦單位祭出減震措施，但小巨蛋周遭部分里民仍抱怨人為地震著震了幾天，松山區中華里長里長游吉興及其夫人還到北市府前廣場靜坐抗議。台北市副市長黃珊珊表示會盡量協調，台北市長柯文哲則說，「結論就是，小巨蛋不適合唱三天三夜」。

針對中華里長里長游吉興及其夫人因阿妹演唱會到市府前下跪陳情，卻引發歌迷反彈，灌爆里長臉書抗議，知名媒體人周玉蔻也認為柯市府不應該跟著里長胡鬧，黃珊珊表示，事前就請捷運公司及相關單位協調，若沒到現場，無法體會當地里民的感受。

黃珊珊說，她晚上10點半至50分去現場有感受些微晃動，那段時間對一般家庭來說很晚，所以當天就要求演唱會晚上10點半要結束，主辦單位也十分配合；演唱會一開始就要求不能跳動，場內宣傳做得很完整，但歌迷也會有自然反應，然而里長是為里民請命，盼大家將心比心，相關單位也做了很多努力。

有關人為地震部分，黃珊珊表示，這是小巨蛋本身當地土壤狀妄，容易傳動震波，是結構問題，也一直在檢討並訂定相關標準，這次演唱會並沒有超過標準，但還是有主觀感受問題，目前為止，主辦單位都按照相關規範盡了全力，盼歌迷也體會里民感受，彼此找到平衡點，這段期間對里長來說也會有壓力，盡量來協調。

柯文哲表示，7年過去阿妹魅力依舊，一出場就天搖地動，主要還是該區為土壤液化區，水位較高，後來做了很多改善，如鋪木板等，演唱會三個鐘頭，前兩個鐘頭都沒事，後面跳起來就沒辦法。歌是比較文靜的就算，但遇到阿妹的三天三夜只能投降，「結論就是，那地方不適合唱三天三夜」。

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