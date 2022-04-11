北農主管指示放水？議員爆逾7百公斤農藥蔬果流入市面

供應大台北蔬果的台北農產運銷公司，遭質疑放水將抽驗不合格農藥殘留蔬果，流入市面繼續販售，罔顧民眾食安。議員游淑慧今天出示北農內部群組，疑似北農有主管下指示，讓藥檢不合格的部分蔬果繼續販售，甚至該群組成員還有北農總經理翁震昕，北農事後更造假報告公文給衛生局。對此，翁震昕回應，他的確有在該群組，但因資訊多被洗版沒注意，坦言發生這樣的事不應該，也感到不解。

北農董事長黃向羣今天也表示，非常不應該，因少數主管當場的判斷.....，形同放水，應該要檢討。議員要求產發局追究北農出假公文給衛生局的相關責任，市場處長陳庭輝表示，已要求北農提出檢討報告。

每天供應上千噸農產品的台北農產，遭踢爆竟將每日千分之3抽驗不合格的農藥殘留農產，放水流入市面。游淑慧說，北農斥資兩、三千萬採購質譜儀，就是為了幫民眾的食安把關，但竟有主管在群組下指示，讓部分藥檢超標蔬果，沒照規定全數銷毀，仍流入市場繼續販賣。

游淑慧說，她是接獲承銷人檢舉，從北農買到一批甜椒，主動送驗驗出農藥超標，懷疑北農縱放把關不實農產品，她追查一個多月後也發現確有其事，而且放水部分的指示，是來自於主管群組中一句裁示。游淑慧批評，北農不僅罔顧民眾食品安全，甚至對承銷人大小眼、有關係就沒關係，疑似放水關係好的承銷人。

游淑慧說，她追查發現，去年北農光彩椒，就有700公斤藥檢不合格被放水流入市面，甚至此非個案，去年9月也有一批皇宮菜96公斤，結果藥檢不合格僅銷毀26公斤，70公斤流入市面照賣，北農發給衛生局的公文，都沒有據實提到全數農產品數量，根本就是出示假公文。

議員更質疑，根據北農的作業SOP，針對曾檢出農藥殘留承銷人，不僅蔬果全數銷毀，還必須停拍賣十天，並且未來加強抽查，不過她調閱北農資料發現，這些曾被檢出不合格藥檢的承銷人，根本沒有加強稽查，甚至有的連一次稽查都沒有，北農連加強稽查機制也打假球。

北農總經理翁震昕表示，他事後有去問當時怎麼這樣處理？坦言此作為的確不應該，覺得有矛盾的地方，應該是同品項都應要全數銷毀。對於被質疑下放水指示的主管，翁震昕表示，此人是北農已經退休的業務部經理，不過有回聘當市場改建顧問，薪水僅兩萬多元，後續會追究相關責任，整個報廢銷毀的SOP機制，也會重新檢討。