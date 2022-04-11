哪裡有鞦韆？資訊不透明 北市議員建議設公園遊具地圖

公園為家長帶孩子玩樂、休憩的場所，但北市府並未建置「公園遊具地圖」統整所有遊具設置情況，民眾僅能靠口耳相傳或查詢網路零碎資訊，導致大型公園遊具大排長龍，小型鄰里公園遊具乏人問津，北市公園處表示將建置完整版搜尋引擎，但年底才會完成，北市議員認為時間太長，建議先在官網設簡易版提供查詢，公園處則承諾於6月底完成。

議員黃郁芬今在北市議會工務委員會中指出，以熱門遊具鞦韆為例，有家長反映，住家附近的鄰里公園並無鞦韆，所以只能帶孩子去特定大型公園與其他孩童排隊等待遊玩；也有家長表示，不清楚哪些小型鄰里公園有鞦韆，因此就算想帶孩子去公園玩，也不知道去哪，最終也只能帶去特定大型公園。

公園處說明，目前公園處官網已建置共融式遊具及特色公園遊具地圖，但全市有440座公園，雖然市府有掌握相關資料，但尚未做成公園遊具地圖及搜尋引擎等相關連結來完整介紹資訊，目前此標案已發包協助做搜尋引擎，但需待年底才建置完畢。

議員簡舒培質疑，市府已掌握相關資訊，可直接上傳公告，為何還要等到年底才能公布？公園處回應，過去遊具僅是單一功能，但現今遊具多為組合式遊具，具有鞦韆、滑梯、繩索、攀爬架等多功能設施，或是同種遊具在不同公園有不同名稱，因此需花時間統整、釐清遊具的功能及定義，屆時民眾搜尋時才能一次找到。