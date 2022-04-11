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哪裡有鞦韆？資訊不透明 北市議員建議設公園遊具地圖

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市公園遊具資訊不透明，北市議員要求建置「公園遊具地圖」，公園處表示6月底先設簡易版，年底將推完整版搜尋引擎。圖為內湖區大港墘公園遊具。圖／北市公園處提供
北市公園遊具資訊不透明，北市議員要求建置「公園遊具地圖」，公園處表示6月底先設簡易版，年底將推完整版搜尋引擎。圖為內湖區大港墘公園遊具。圖／北市公園處提供

公園為家長帶孩子玩樂、休憩的場所，但北市府並未建置「公園遊具地圖」統整所有遊具設置情況，民眾僅能靠口耳相傳或查詢網路零碎資訊，導致大型公園遊具大排長龍，小型鄰里公園遊具乏人問津，北市公園處表示將建置完整版搜尋引擎，但年底才會完成，北市議員認為時間太長，建議先在官網設簡易版提供查詢，公園處則承諾於6月底完成。

議員黃郁芬今在北市議會工務委員會中指出，以熱門遊具鞦韆為例，有家長反映，住家附近的鄰里公園並無鞦韆，所以只能帶孩子去特定大型公園與其他孩童排隊等待遊玩；也有家長表示，不清楚哪些小型鄰里公園有鞦韆，因此就算想帶孩子去公園玩，也不知道去哪，最終也只能帶去特定大型公園。

公園處說明，目前公園處官網已建置共融式遊具及特色公園遊具地圖，但全市有440座公園，雖然市府有掌握相關資料，但尚未做成公園遊具地圖及搜尋引擎等相關連結來完整介紹資訊，目前此標案已發包協助做搜尋引擎，但需待年底才建置完畢。

議員簡舒培質疑，市府已掌握相關資訊，可直接上傳公告，為何還要等到年底才能公布？公園處回應，過去遊具僅是單一功能，但現今遊具多為組合式遊具，具有鞦韆、滑梯、繩索、攀爬架等多功能設施，或是同種遊具在不同公園有不同名稱，因此需花時間統整、釐清遊具的功能及定義，屆時民眾搜尋時才能一次找到。

議員王欣儀認為，建置遊具地圖或搜尋引擎固然重要，但在公園遊具設置不透明的情況下，建議應先設置簡易版網站，後續再逐步擴增功能；公園處則允諾，將在6月底前先建置陽春版的網站提供各公園遊具資訊，而年底完成的遊具地圖，則可用「遊具關鍵字」或「地區」搜尋相關公園，既能便民又可提升遊具使用率。

北市公園遊具資訊不透明，北市議員要求建置「公園遊具地圖」，公園處表示6月底先設簡易版，年底將推完整版搜尋引擎。圖為內湖區碧湖公園遊具。圖／北市公園處提供
北市公園遊具資訊不透明，北市議員要求建置「公園遊具地圖」，公園處表示6月底先設簡易版，年底將推完整版搜尋引擎。圖為內湖區碧湖公園遊具。圖／北市公園處提供
北市公園遊具資訊不透明，北市議員要求建置「公園遊具地圖」，公園處表示6月底先設簡易版，年底將推完整版搜尋引擎。圖為士林區前港公園遊具。圖／北市公園處提供
北市公園遊具資訊不透明，北市議員要求建置「公園遊具地圖」，公園處表示6月底先設簡易版，年底將推完整版搜尋引擎。圖為士林區前港公園遊具。圖／北市公園處提供

北市 簡舒培 黃郁芬

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