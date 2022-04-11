河濱再飄四月流蘇雪 沐心池、金色水岸成絕佳觀賞點

隨時序來到春季，新北河濱有各式花朵綻放，其中在樹林沐心池及淡水金色水岸周邊，已經盛開流蘇。新北高灘處指出，流蘇近來復育情況良好，很多公園或道路都能見到，流蘇純白色花朵隨春風吹如白雪紛飛，因此有「四月雪」美名，歡迎民眾把握時機到河濱找出獨家賞花點。

高灘處指出，流蘇現已在沐心池及金色水岸等地繽紛盛開，白色花朵綻放展現大地清新脫俗的風貌，隨春風吹來，純白色花朵也如白雪般紛飛，搭配上周圍青綠色草地相互輝映，為河濱的春季帶來特別風貌。

高灘處提到，近年流蘇樹復育情況良好，各公園綠地及道路皆能欣賞到流蘇的白色芳蹤。流蘇枝幹堅實而耐風，喜歡通風而溫暖多濕的環境，花開時妝點在綠意盎然的枝條上，令人感覺像是棉花糖點綴在樹梢。

高灘處說明，流蘇在每年3至4月為開花時節，純白色花朵像雪花般布滿樹梢，因此有著「四月雪」美名；流蘇為木犀科台灣原生種落葉性喬木，花冠純白色，細長花冠深裂綻放，猶如古代仕女服飾之流蘇，因而得此芳名。