淡水水資源回收中心第三期擴建 可處理5萬6000噸汙水

新北市水利局於2020年6月開始辦理淡水區水資源回收中心第三期廠區擴建工程，今日完工啟用，每日可處理汙水量增加1萬4000噸，總汙水處理量提升至5萬6000噸，等同約28座標準游泳池的汙水量。另外，市府也預留一塊10.2公頃土地，因應未來淡海新市鎮發展後，可繼續擴建或是興闢一座汙水處理廠。民代建議政府努力招商，將清潔後的水資源提供企業使用，促進城市發展時也能兼顧環保。

以往因為汙水接管工程多半都要在住戶的後巷防火巷施工，做起來相當辛苦，民眾多不願配合汙水下水道的建置，但是現在市民為了環境衛生的改善，已逐漸改變觀念，願意配合政府政策，施作汙水接管。

水利局長宋德仁說，淡水地區近年來因為交通建設的利多，進駐人口持續不斷的成長，尤其淡海新市鎮地區可以說是蓬勃發展，人口增加所帶來的生活汙水處理更是刻不容緩的重要課題。

宋德仁指出，淡水水資源回收中心的三期擴建工程就是未雨綢繆的工作，工程經費投入約7400萬元，啟用營運後淡水地區每日汙水處理量從原本的4萬2000噸增加至5萬6000噸。

淡水水資源回收中心第三期擴建工程完成後，將全部處理當前淡水區管網的汙水，汙水處理後水質可達到放流水標準，消除城市汙水對水域的汙染，對保證市民生活用水安全、改善城市環境和最大限度地節約和利用水資源都具有十分重要的作用。

水利局表示，它的建成運行，不僅完善城市功能、改善環境質量、提高生活水準，對生態和投資環境有極大改善，對新北市經濟發展及和諧社會有積極而深遠的影響。相信在新北市政府團隊的努力下，未來汙水下水道的建置將會持續不斷的推動。

新北市副市長陳純敬今日出席完工典禮時表示，過去很多超過10年都無法解決接管障礙，在這3年內改善許多，市府完成了將近2萬4000戶。4年完成汙水用戶接管25萬戶的施政目標，也將在今年下半年達成。

陳純敬說，新北市全市汙水下水道用戶接管百萬戶已經在2019年達標，截至2022年2月底止，累計接管戶數已達113萬2702戶，接管率亦提升至69.87%，成長速度及接管戶數皆是全國第一，今年底接管數將達117萬戶，接管率將達72%。

水利局補充，淡水目前還在現在的水資源中心旁邊預留一塊10.2公頃的土地，未來淡海新市鎮若蓬勃發展，湧入大量人口，市府將在此擴建原汙水處理廠或重新闢建第2座汙水處理廠，避免水資源中心不敷使用的情形發生。

新北市議員陳偉杰提醒，水資源再利用也是中央、地方政府未來會面對的課題，若能好好發展淡海新市鎮，引進企業進駐，就能讓業者使用這些水資源，達到相輔相成的效果，使城市進步同時也能兼顧環保。