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北市本周五舉辦高薪中型徵才 釋502個職缺平均薪資50Ｋ

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為協助民眾求職，北市勞動局4月15日下午在台北青年職涯發展中心，舉辦今年第2場中型徵才活動，邀15家廠商參與，釋出502個工作機會。圖／北市勞動局提供
為協助民眾求職，北市勞動局4月15日下午在台北青年職涯發展中心，舉辦今年第2場中型徵才活動，邀15家廠商參與，釋出502個工作機會。圖／北市勞動局提供

為協助民眾求職，北市勞動局4月15日下午在台北青年職涯發展中心，舉辦今年第2場中型徵才活動，邀15家廠商參與，釋出502個工作機會，最高年薪90萬元，起薪超過3萬元工作機會數有298個，平均薪資為5萬560元。廠商以餐飲服務業居多、占4成，其次為批發零售業占27%。

北市勞動局長陳信瑜表示，這次徵才活動，釋出工作機會數前3名企業，依序為達美樂披薩150個、瓦城泰統56個、樂多多及國光汽車50個。高薪族群集中在業務人才及系統工程師。

另外，綠能產業上市公司中租能源開發，也推出2022年中租亞太MA派外業務主管儲備計畫20個名額，保障年薪90萬，歡迎新鮮人加入工作行列。三井資訊門市營運幹部與門市業務專員高薪亦有55K至65K。

陳信瑜提到，本次中型徵才活動，行政職有8個工作機會，是歷來中型徵才活動中極少釋放出來的職缺。至於餐飲業人力需求量仍大，國內3大客運廠商也擴大徵求職業大客車駕駛員，其中欣欣客運駕駛員高薪70K，歡迎有職業大客車駕照的市民朋友把握機會。

徵才活動 高薪

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北市高薪中型徵才活動 502個工作機會平均薪資5萬

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