治療大型動物棘手 動物園：出動數十名人手「像拔河」
台北市立動物園中動物的照養都需仰賴獸醫師的細心付出與觀察，尤其治療大型動物時遇到棘手的挑戰。動物園表示，光是要移動大型動物，就得出動五、六位到數十位不等的保育員和獸醫師，使勁全力拉動綁在動物身上的繩索與輔助綁帶，如同拔河一般通力合作，才能把動物調整成適合的姿勢，避免麻醉後動物長時間姿勢固定。
大型動物在醫療上首先遭遇的難題就是移動困難，動物園表示，獸醫師們必須帶著醫療設備登門拜訪、必要時甚至就地進行手術。也由於醫療設備環境不如診間完善，常需要依靠大量的人力提供機動性，像是在麻醉後控制動物的躺臥方向、手術中翻身等，目的是避免長時間固定姿勢造成動物自身的負重壓傷關節或器官，但面對動輒幾百、幾千公斤的大型動物，往往必須出動五、六位到數十位不等的保育員和獸醫師，使勁全力拉動綁在動物身上的繩索與輔助綁帶，如同拔河一般通力合作，才能把動物調整成適合的姿勢。
動物園表示，而面對像犀牛、河馬這類皮厚、針頭打不進去或抽不到血，連X光機、超音波機也難以穿透解析的大型動物，就連最基本的健康檢查都是個難題。加上野生動物緊戒心較強，即便想讓身體不適的個體在清醒狀態下進行醫療行為，都並不容易。
因此，獸醫師除了需要花時間與動物培養感情，還得依靠保育員經年累月進行的動物醫療訓練，動物園表示，從一開始的刷背按摩以安撫動物情緒，到讓個體習慣保育員及獸醫師的觸摸，循序漸進地從輕微的拍打、鈍針輕刺，再到實際採血。透過這些以醫療照顧為目的的動物訓練，才能夠有效減少動物被麻醉的次數，不僅降低醫療上的風險，也大大提升動物福祉。
由於野生動物種類繁多，動物園表示，很多時候獸醫師連該物種正常的體重、心跳、體溫等基本生理狀態都未必能找到可靠的數據資料，面對疾病和醫療方式也很難有案例參考，除了透過研討會議、期刊新知等工具分享並學習經驗，還經常得發揮創意解決各種第一次碰到的疑難雜症，行醫生涯更無法避免地需要面對生命的消逝，無論在生理和心理上都要承受極大的壓力。然而即便如此，相信所有獸醫師都認同，能看到動物們恢復健康的生活，就是這些辛苦付出的最好回報。
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