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新北推母親節庇護禮盒 邀市民一起支持弱勢

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局推出母親節庇護禮盒，希望民眾一起支持弱勢。圖／新北市社會局提供
新北市勞工局推出母親節庇護禮盒，希望民眾一起支持弱勢。圖／新北市社會局提供

母親節即將到來，新北市府為讓市民在疫情期間能安心消費購物溫馨送好禮給母親，首度籌畫網路四大購物商城「新北庇護-購購媽媽樂」線上展售會，發售多款庇護工場母親節禮盒，並加碼推出「3重好禮大放送」。

今年新北庇護工場公益代言人莎莎SaSa(鍾欣愉)邀請大家即日起至5月10日在Yahoo奇摩、PChome、露天拍賣及蝦皮購物四大購物商城一同支持庇護工場，活動期間可享「3大好禮送送送」，包括消費500元現折100元、滿1200元免運費及滿399元即送刮刮卡，有機會刮中最夯的Gogoro VIVA MIX、iPhone13、黃金條塊、家電、禮券等眾多好禮，總獎金高達60萬。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市27家庇護工場協助超過500位的庇護員工就業，在商品及服務都力求專業及創新，尤其疫情期間，線上購物是安心採買的好選擇。

陳瑞嘉指出，市府今年也推出多款優質母親節禮盒，像是小羊苗庇護工場「羊毛皂禮盒」、喜憨兒庇護工場「香芋相遇蛋糕」及「海鹽生巧克力蛋糕」、愛不囉嗦庇護工場「麻吉貓璀璨星空皇家午茶禮盒」、愛盲庇護工場「養生堅果牛軋餅茶葉組」、慈泰庇護工場「幸福派對-心路X麵包樹聯名禮盒」等多項產品，樣樣都是送禮的最佳首選。

陳瑞嘉補充，希望民眾都能一起支持身心障礙者，若想瞭解更多「新北庇護-購購媽媽樂」相關活動及細節，都可以上「新北市庇護工場網路商城」四大購物平台選購。

庇護工場 蝦皮購物

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