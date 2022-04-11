新泰塭仔圳重劃案加速推進 工程全面展開

新泰塭仔圳市地重劃區面積約400公頃，原有近6,000間鐵皮工廠，新北市長侯友宜為改善國門面貌及加速區域發展，啟動市地重劃。市府團隊積極與地主、業者協調，一區已達成「零強拆」目標，全案預計今年4月底完成拆遷作業。

新北市政府2020年啟動新泰塭仔圳市地重劃，共分為二大區開發，第一區 (中正路以北地區)由榮工工程得標，第二區(中正路以南地區)由中華工程得標，總發包金額約141億元。

第一區工地主任陳志明表示，他們從去年6月25日就開工，9月的時候開始大量拆遷，在年底前就完成了所有拆遷作業，跟當初設定的目標完全一樣，並沒有遇到太多阻礙。僅有少部分業者因為不想出錢拆遷，將地上物留在現場，他們也派出怪手拆遷，過程都相當順利。

陳志明指出，市府其實花許多時間與業者、地主溝通及宣導，所以大家其實都知道市府此次勢在必行，也都做好心理準備。當時間一到，真的有工廠開始拆遷時，其他業者就知道這次政府是玩真的了，大家幾乎都自動自發拆除地上物，讓他們輕鬆很多，在年底前就完成第一區所有的拆除作業。

負責第二區工程設計監造的亞新工程顧問公司主任張輔仁表示，第二區的拆遷時間比第一區晚三個月左右，目前也已經到尾聲，僅有約10家工廠不希望撤離，但經過溝通後，都表示願意遷走，另有一戶養狗戶搬遷意願低，但新北市府動保處已提供配套方案，正全力溝通中，預計今年4月底可以完成拆遷作業。

而新北市府展開輔遷至今也已一年有餘，動員超過一萬六千人次進行輔遷工作，協助廠家搬遷，更鼓勵廠家合法登記、根留新北。

新北市經發局輔遷人員廖珮如表示，李姓工廠老闆在新泰塭仔圳創業多年，對地方已經有深厚感情，在聽到市府打算市地重劃時，心中是百般的不願意，甚至希望重劃案能像以前一樣繼續拖下去。

廖珮如表示，李老闆後來強烈感受到市府這次是玩真的，逐一執行計畫，開始拆遷工廠，只好無奈選擇搬遷，中間也遇到許多問題，包括遷移外籍移工、尋找廠房、文件處理等。

廖珮如指出，市府在搬遷方面全力協助李老闆，替他解決所有文件問題，讓他無後顧之憂，專注尋找新廠房。

李老闆表示，他已經在板橋找到合適的地點，租金也能接受，還是在新北市中心，環境比以前好上許多，他沒想到市地重劃案反而讓他因禍得福，很感謝市府的幫忙。

至於新泰塭仔圳工程的未來規劃？第一區工地主任蔡執仁表示，拆遷完後，第一區就立刻開始執行汙水工程，接下來還會做排水及共同管線、電力及電信管道。明年會開始施作道路，當基礎工程都完成後，就能開始做綠地工程，最後即可交回市府，由市府統一配地，一切流程結束，建商就會進場興建房子。

張輔仁則說，第二區拆除作業已經到尾聲，他們目前是邊拆邊執行工程，除了汙水工程已經開始施作，興闢道路的圍籬也都會在今年5月時設好，6月份動工開設道路，若一切順利，有機會在2024年就提早完工。

負責二區工程專案管理的內政部土地重劃工程處北區第一開發隊長羅樹勛說，他們近期在拆除一個較困難的廠房，因位在中正路與福營路交叉口大馬路邊，危險係數高，還需要特別向警方申請路權，所幸市府相當積極，協助扮演溝通角色，讓工程得以順利完成。

羅樹勛指出，塭仔圳施工時間長，還會重新畫設道路，所以可能會影響到周邊交通，像是原本的新樹路就會廢除，瓊林南、北路也是，都將會改成區內計畫道路，不過他們一定會先將新的替代道路完成後，才會逐一廢除，希望能將交通衝擊降至最低。

陳志民也說，新泰塭仔圳市地重劃是一個相當龐大的計畫案，施工過程難免會影響到周邊交通，但這是翻轉城市風貌所經的必要之惡，希望民眾都能夠體諒，他們也會派人在現場宣導並維持交通順暢。

看好塭仔圳前景 建商先卡位後推案

新泰塭仔圳市地重劃案地上物幾乎快拆除完畢，已有建商陸續進場，希望可以搶得先機。但目前新建案推出的數量並不多，房仲分析，雖然多數人都認為塭仔圳前景看好，但現在成本高，且周邊附近還有新莊副都心等原有建案，也是影響的相關原因。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，雖然塭仔圳市地重劃第一跟第二區都已拆除的差不多，大家也頗為看好該區，偏偏推案量不多，推估與目前缺工缺料有關外，內政部對預售屋禁止轉售的政策尚未定案，也是業者相對保守的原因，加上目前成本已高，許多建商在其他區域仍有新案等著消化，養地終究好過搶建搶售，種種因素都是讓區域前景看好，推案量卻未明顯放大的原因。

不過，塭仔圳縱然前景看好，但面積太大，需要時間好好整頓。徐佳馨說，第一期面積276.6公頃，第二期面積121公頃，約等於4個新莊副都心大，就算新北市政府大刀闊斧拆遷工廠，還是得花相當多的時間落實建設，許多建商好不容易卡到區域內，自然而然也會期待機能到位後房價上揚，也讓他們暫緩了推案腳步。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，塭仔圳重劃區位於新莊、泰山地區交界，是目前上新莊，包含副都心、頭前等三個熱區中面積最大、房價最低的區塊。塭仔圳公辦重劃區還在重劃工程中，第一期預計2025年完工。現在塭仔圳重劃區的推案主要集中在區內自辦重劃區內，因此建案數量還不多，每坪價格約落在40萬元上下，適合看好新莊但預算買不起副都心、口袋相對較淺的購屋者。

傳承文化 塭仔圳將建黑手職人特色公園

新泰塭仔圳市地重劃工程中首座特色公園規劃出爐，期盼讓來公園的親子一起「塭」故知新。新北市府地政局表示，位於中環路（台65快速道路）旁、新莊高中對面的公四共融式特色公園，將具傳承塭仔圳在地文化功能，預計今年中旬動工。

但塭仔圳居民最關心的，就是這座公園能否滿足孩童自在玩耍及社區居民的休憩空間，同時融合綠地、植栽、體健、遊戲等需求，注入多元豐富的生命力。

「新北市政府專心聆聽在地社區每一個人的聲音。」地政局表示，該公園現於規劃設計階段，經與周邊地方、里長共同研討，廣納在地聲音，並邀請還我特色公園行動聯盟等提供專業意見。

塭仔圳過往曾是一片良田，隨著台灣經濟轉型，逐漸吸聚各式製造加工廠，形成龐大的工業聚落，也聚集了北台灣許多黑手職人，創造出在地產業特色及文化，而公四公園將會展現這樣的歷史底蘊，結合聲、光、水、綠，讓民眾身處其間，猶如與老厝邊久違重逢，打造在地的塭仔圳故事公園。

地政局進一步指出，公四公園將設置可舉辦活動的故事廣場、休閒遊憩使用的綠茵草坪、利用既有水圳設計的生態水池，及具有老工廠意象的地景設施「塭仔圳大迷走」，發揮寓教於樂功能。

公園也融入塭仔圳在地加工廠概念，從模擬工廠接單、製造到出貨的流程，部分遊具更設計搭配工廠機具切割的聲音地景，以及一座攀爬型的高塔溜滑梯遊具，讓孩童遊玩時獲得更多元的感官刺激，家長帶著孩子一起同遊，享受親子休閒時光的同時，也能感受公園所承載的在地文化意涵。