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新北市府拒絕中央提案 蘆洲舊分局不建社宅要蓋停車場

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府正式拒絕中央提案，不會興建社宅，蘆洲分局舊廳舍將改建為停車場。記者張睿廷／攝影
新北市府正式拒絕中央提案，不會興建社宅，蘆洲分局舊廳舍將改建為停車場。記者張睿廷／攝影

新北市府規畫改建蘆洲警分局舊址成為多功能停車場，可提供超過300個汽車格，解決地方停車問題，不過營建署希望與市府合作，改建社宅。新北市府近期在會議中「明確拒絕」中央提案，確定未來會搭配蘆北重畫案，興建多功能停車場，明年會先改建為臨時平面停車場，可提供150格車位。

蘆洲警分局去年遷址，舊址在永平街，周邊都是30年老公寓，人口達數萬人，由於這些老公寓都沒有地下停車場，所以民眾每天回家都得在附近堤防搶停車格。

民眾林先生說，平常下班就已經很辛苦了，不過永平街、永樂街周邊人口有數萬，堤防的停車格數量根本不夠，每天光找停車就得花上30分鐘，相當痛苦。

新北市府希望能在這塊土地興建多功能停車場，不只解決地方的停車問題，還能增加公益空間。不過，內政部希望市府能夠與中央合作，在這裡興闢社會住宅。雙方近期為此開會討論，新北市交通局在會中明確表達市府沒有要在此興建設宅的態度，拒絕中央提議。

新北市議員李坤城也說，這個地方人口眾多，民眾缺乏的是停車場用地，若中央想要蓋社宅，建議去蘆北重畫區尋覓更適合的土地。

新北市交通局表示，目前計畫是等新北市警察局將舊分局拆除後，由他們來先改造成平面停車場，可提供150格汽車停車位，暫時紓解地方需求，施工期程約4個月，等到警察局將土地點交給它們就能馬上開工。

交通局指出，市府未來會再搭配蘆北重畫案將這塊基地拿來興建多功能停車場，提供至少300格停車位，同時設置公共托育、托老等社福設施，來滿足蘆洲北側居民的長照及托育需求。

新北市警察局表示，舊蘆洲分局廳舍依約將於拆除後交還交通局使用，拆除費用約1851萬元，警察局已納入2023年度預算概算籌編，將積極爭取議會同意，順利在2023年拆除。

停車場 警察

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