台北大學爆2確診！竟恢復實體上課 校方：校內無足跡

國內疫情升溫，位於新北三峽區的國立臺北大學，8日有兩名學生確診，按規定要全校停課10天，但校方決議明日恢復實體上課，引發學生質疑違規。對此校方回應，因為兩名同學連假期間在外縣市確診，並沒有校內足跡，加上下周適逢期中考，校方考量後決議恢復實體上課。

北大因三峽某國小老師確診案延伸，先前有一名同學的確診，如今又有兩名學生確診，不過校方日前決議要恢復實體上課，引發學生質疑，並於Dcard上發文稱「不召開防疫會議，罔顧學生會意見」。

北大學生會表示，「無校內足跡就沒風險，是基於何種專業判斷？」認為三峽校區位處疫情重災區，且其他北部學校，包括北市大、中原、輔大、師大、海大、東吳等校，皆宣布下周為遠距教學，質疑校方「是在結界上課嗎？」

學生會指出，校方稱明日會在召開防疫會議，卻又決議恢復實體上課，若政策反覆將讓學生無所適從。

對此，校方表示，8日確診的學生，是連假在外縣市確診，並沒有學校足跡，加上下周適逢期中考，因此校方討論後決定恢復實體課程。校方補充，學校防疫作為，都有呈報教育部，強調一切都有遵守防疫規範。