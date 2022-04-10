就在台北101對面！四季酒店險過環評 承諾燈管全換LED、取得黃金級標章

全球頂級奢華飯店品牌的四季酒店將落腳北市信義計畫區D3土地，正對台北101，土地燙金，業者盼打造台灣國際門面飯店，預計2025年營運，與既有的君悅飯店、寒舍集團、W Hotel，以及興建中的A7「台北天空塔」雙五星飯店展開頂尖對決，但北市環評大會3月審查時，多名環委對再生能源及交通標示有疑慮，開發單位允諾規畫溫室氣體增量抵換，並承諾營運後3年取得環保署金級標章，環評驚險過關。

台灣第一家四季酒店將插旗在有「最貴停車場」之稱的北市信義計畫區D3街廓，在台北101正對面，北臨信義區五段、南臨松信街、西側為人行道，開發單為元利建設，基地面積高達1533平方公尺，規畫打造一棟地上31樓、地下4樓國際頂級地標型飯店，預計有298間頂級商務飯店房間，還進駐國際性宴會廳、會議及藝文展演空間、特色餐飲等設施。

環委鍾慧諭表示，基地位於信義區及鄰近捷運淡水信義線，上下班尖峰時刻恐交通堵塞問題，但大樓捷運引導較為不足，為鼓勵民眾搭乘綠運輸，應強化捷運系統動線引導；環委張尊國指出，環保署推動綠色標章，其中有關環保旅館類組，目前已有17家取得金級環保旅館，本案作為指標性建物，也應在營運後3年內取得金級環保旅館標章

環委楊之遠認為，本案為指標性建物，開發單位將太陽能版設置在高度169公尺的屋頂上，遠看像一根根頭髮，不僅不美觀，還質疑太陽能版的受壓能力，怕一個颱風掃過就支撐不住，導致需常維修太陽能板，建議要做風洞實驗，評估屋脊裝飾物及其設置的太陽能板的受風壓力。

產發局副局長王三中說，本案雖未達再生能源條例所訂的再生能源義務用戶，但配合北市府2050淨零排政策，建議開發單位評估再提升再生能源發電設備至用電量的10％，另有關溫室氣底增量抵換，建議優先在北市內執行，如關係企業的招牌及照明設備。

開發單位表示，在綠色交通規畫方面，承諾在施工期間會維護信義路五段、松勤街周邊道路及人行道清潔，營運期間，提供一個開放空間及步行環境；基地內將設置54個自行車車位、並預留183席汽車充電系統管線及63席機車供電座。

太陽光電部分，本案規畫在屋脊裝飾物上設置太陽能板約20片，面積達400平方公尺，可提供86.4千瓦電力，均有測試過太陽能板的受風壓力、設置角度及其效能；另本案原依照規畫建物可達銀級標章，但考慮基地保水、空調節能、室內環境指標，將綠建築提升至黃金級標章。

此外，開發單位也提出增量抵換規畫，由於開發單位元利建設是全聯集團關係企業，承諾未來要把900家以上、逾12萬支的全聯賣場T5螢光燈管，換成更省電的LED燈管，可抵換6500多噸的排碳量。