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新北關懷箱24小時送達 新鮮蔬果魚肉也能線上購
因應居家照護人數上升，新北市府推出居家照護關懷箱，居家照護者可於24小時內收到，不過若在假日確診的民眾，則需等到下一個工作日才會配送。經發局長何怡明表示，包含防疫物資和民生物資兩大類，且提供線上採購資訊單與市場電商，彙整foodomo、全家便利商店、家樂福、全聯、市場購物資訊。
何怡明指出，關懷箱內容有防疫物資和民生物資兩大類，包含有溫度計、口罩與快篩試劑各10入，並提供泡麵、餅乾、保久乳、罐頭等基本民生物資，另外「新北線上經濟挺防疫 」採購資訊單，不僅彙整foodomo、全家便利商店、家樂福、全聯、PChome、蝦皮等賣場，還有三峽、泰山及林口市場的LINE線上購物，提供蔬果魚肉配送。
經發局表示，衛生局提供居家照護者資訊後，經發局向業者下單理貨配送，居家照護者可於24小時內收到關懷箱，不過若遇周末或連假，將於下一工作日配送。關懷箱送至家戶門口，物流士會通知民眾自行收取。
經發局補充，若逾時尚未收到關懷箱，或對內容物有疑義時，可以聯繫「新北市Covid-19居家照護關懷中心」詢問及反應，服務時間為每周一至周日上午9時至下午6時，服務專線(02)8953-5599分機1520。非服務時段，可留言或撥打1999。
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