王浩不選連任臉書吐心聲：沒早告訴黨做得不盡理想...

年底北市議員選戰逼近，資深國民黨議員王浩在登記截止前，放棄登記不選連任，也為黨內拋下震撼彈。王浩今天在臉書說，已過了兩天，還是有很多朋友或媒體，打電話詢問他這次的抉擇，他說，這次的轉場人生是經過深思熟慮，但仍有地方做得不盡理想，「就是我沒有及早告訴黨，這點仍有改進空間，因為一個席次的變動，牽扯到的層面，錯綜複雜，我已盡力做到周全。」

對於放棄登記爭取連任，王浩今天在臉書說，政治是他離開媒體工作後，介入最久的一份工作，如果單純用工作來說，尚不足以形容他的初心，要做什麼？就要全心全力投入，尤其民代工作上媒體版面的，也幾乎都是他想為選民、支持者或者理想而努力的成果。

王浩說，國民黨初選登記結束後，媒體朋友問他想法，他說的都是認真思考的答覆，人的一生不可能天天走運，更不可能隨時有機會，所以要惜福，運氣與機會不要用盡，在還算完美的時候轉身，「給自己，同樣也給他人留一份運氣與機會，不是更完美嗎？」

王也提到，天下無不散筵席，這些年民意代表工作，經過許多美好風景，當然也有艱困時期，所以才會在最美好的筵席時選擇散席，爾後，相同工作性質不同的領域，若有機緣再來，「我依舊會奮起」，若無，我做一個純然的素民，也是快樂的。

王浩也說到，年底仍有一場不少人仍希望他參與的選舉，「我不會缺席，只是，我從當事者，轉身成為最認真支持的助力。」