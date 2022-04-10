北藝「滷味迷因」每日限量200分 快閃開賣今最後一天

位於士林夜市旁的台北表演藝術中心，因特殊建築外觀被網友製作「迷因哏圖」，沒想到迷因成真，北藝中心官方正式宣布，要把這張滷味迷因實體化，開賣「北藝3+1招牌滷味」，還能讓消費者自己組合，自8至10日限時3天快閃。北藝表示，每天限量200分，另外還有30分是已組裝好，已組好的幾乎在開賣兩個小時內銷售一空。

北藝表示，限時三天推出北藝3+1招牌滷味，快閃店現場將提供限量組數，組好的「北藝中心」，民眾就算沒買到也沒關係，可以自己動手組起來，將積木造型般的滷味素材，DIY發揮巧思，蓋出想像的北藝中心。

北藝指出，此次合作的滷味店家是60年匠人焦糖老滷，混融中式椒麻與西式香草，以溫潤不嗆喉的焦糖香與椒麻辣，將傳承三代的經典滷味完美呈現，每天限量200分，另外還有30分是已組裝好，這幾天民眾踴躍購買，過去兩天都早早完售，且已組好的幾乎在兩個小時內會銷售一空；北藝提醒，快閃地點是1樓地球大廳，今日已是快閃最後一天販售時間至下午17時為止。