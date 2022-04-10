北市環東大道疑石塊掉落 議員：砸中人恐不堪設想

有民眾日前開車行駛台北市環東大道，突然天外飛來大落石，結果大石頭掉落地面反彈砸中車身，巨大聲響還讓駕駛嚇一大跳，幸好沒有意外受傷，卻讓民眾光修車就花2萬多元，議員質疑，若意外發生剛好有重機騎士經過，後果不堪設想。新工處回應，研判大石頭可能是環東大道上層外側護欄混擬土塊，因久了老化脆弱，加上橋樑震動，造成混凝土塊掉落。市府除加強年限維護，也會要求委外廠商針對意外發生路段，加強巡查補強。

北市議員李明賢接獲民眾投訴，有民眾日前行駛在環東大道高架段時，瞬間從天外砸落看似一大石塊，就直接砸中陳情民眾車子前方1、2公尺處地面，結果大石頭反彈砸車，擋風玻璃，撞擊聲響還讓駕駛嚇一大跳，但民眾向議員陳情，要求北市府負責賠償維修費用，新工處一開始還先推說賠償費用過高，目前還在協商中。

甚至讓陳情的賴姓民眾質疑，修車費是一回事，倘若是騎重機的民眾經過，一定會摔車必犁田，後果不堪設想，質疑北市高架道路為何會有重物掉落？

北市新工處橋樑分隊分隊長鄭立誠表示，研判掉落的大石頭，應該是環東大道上層的外側護欄混擬土塊，可能因為橋梁結構因時間久了會老化脆弱，北市府除會依照橋梁年限維護，也會針對意外發生過的路段，要求委外廠商加強巡查補強。

另外，議員調閱資料也發現，台北市因橋梁、隧道造成民眾財損或傷亡的國賠申請，從107年至今，這短短5年來高達42件，卻僅2案國賠成案，分別是107年國賠通報11件、1件成案；108年13件、1件成案；109年申請國賠14件、零件成案； 110年申請3件、111年申請1間、都沒成案。

鄭立誠表示，正因北市府加強橋樑安全巡查，近2年的國賠申請件數，已經大幅下降，去年僅3件，今年1件，不過之所以近五年僅成案2件，是因多數都與委外廠商和解賠償，才沒有進入國賠程序。至於這次民眾的環東大道落石砸車意外，目前已由委外廠商聯繫處理，還在協商中，並部會影響民眾權益。