聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和4號公園苦楝花如霧似雪 共融遊具小孩樂放電
隨春季到來，除新北眾多高灘地開滿浪漫苦楝花外，中永和中心地區的4號公園內的苦楝花也都綻放，新北景觀處表示，現正是賞花時機，苦楝花朵遠看似雪，近看淡淡紫，是特別的春日美景，公園內另外還有共融式遊具，適合全家大小一同前來遊憩。
景觀處指出，中和4號公園內有十數棵苦楝，位置就在公園內一處小土丘旁，現在前往就能看到滿樹粉紫，花瓣如霧似雪，還會散出像是洋玉蘭的香味；民眾無論是坐樹下或漫步公園賞景都很適合，體驗公園春日美景。
景觀處說，苦楝別名苦苓樹、苦苓仔、金鈴子，是四季分明的植物，春天冒新芽同時綴滿紫色花朵；花謝後，葉色變深綠的同時掛著綠色果實。秋季來臨時，葉子轉為金黃色，果實也漸漸成熟；金黃色葉子到了冬季則會漸漸掉落，枯枝上掛著金黃色果實，四季都有不同風景。
景觀處說，中和4號公園位在中永和交界，鄰近捷運永安市場站，公園占地11公頃，人文薈萃、植栽豐富，是雙和地區最大的公園，公園內有樹蔭、草地、池塘和兒童遊戲區，另外還有國立台灣圖書館；市府於2018年還增設「共融遊戲場」，有多種設施，適合全家大小前來休憩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言