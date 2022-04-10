影／古錐！160名幼童滑步車飆速、帥氣過彎

「惠田盃滑步車賽」今天舉行，160名可愛的小小滑步選手，配戴護具、霸氣進場，幼童在賽道上小小雙腳快速前進、帥氣過彎，場邊家長掌聲不間斷，相當熱鬧。台中市議員李中與運動局局長李昱叡在場邊加油，並允諾爭取經費，增設雨遮、夜間照明等設備，讓文小38滑步車場地更完善。

今天上午，由惠田開發贊助、台灣運動休閒健康發展協會舉辦的「惠田盃滑步車賽」熱鬧開場，市議員李中、運動局長李昱叡等人到場參與。

李中表示，過去滑步車場地欠缺，幼兒與車爭道險象環生，去年他向運動局提案，在文小38用地設校前，興建滑步車練習及比賽專用場地，感謝李昱叡高效率支持，去年11月場地完成，提供給孩童一處安全滑步的場域，家長也放心。

休閒健康發展協會理事長鄭清榮說，賽事開放報名不到3天，就湧入160名幼童報名，可見賽事受歡迎程度。且透過跑步、滑行動作，讓車子向前移動，可以訓練小朋友的平衡感並強化肌耐力，深受親子族群喜愛。

惠田開發理事長陳蓀裕說，藉由贊助幼童滑步車賽事，讓企業與在地居民的情感聯繫更緊密。