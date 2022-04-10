張惠妹開唱超震 黃珊珊證實魚缸水動、電扇晃原因曝光

天后張惠妹睽違7年後重返小巨蛋開唱，再度引發居民激烈抗議震動擾民，里長里民昨天到北市府前靜坐抗議，向副市長黃珊珊下跪陳情。黃珊珊今天也在臉書證實，前幾天晚上10點多，她到中華里里民家，的確親自感受居民反應的「震動」、「魚缸水會動、電扇也會左右晃」，甚至有老人家受不了，這段期間每到晚間10點30分就出門，在外面散步到11點表演結束才回家。

黃珊珊說，如果不是人在現場，真的無法感受他們遇到的問題，但這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷。

黃珊珊今天在臉書說，這幾天捷運公司及主辦單位都有到住戶家裡，每天晚上觀察震動的改善狀況，在104年演出後，北市府也曾請「國家地震工程研究中心」研究，發現小巨蛋下方為黏土層，所有跳動行為都會往水平方向傳遞，除了小巨蛋的地質結構外，由於捷運松山新店線經過附近，也造成震動容易進一步向外傳播。

黃珊珊說，這次演唱會開始前，為避免表演造成擾民，市府與主辦單位審議通過活動因應計畫，除了在座位下墊高木板避震，同時宣導「跳動禁止」概念，儘管4月1日到4月3日的演出，都沒有超過場館振動管理值63dB，但振動問題雖比之前有改善，但還沒到居民可以安居程度。

黃表示，北市府會研議重訂新的標準或是其他改善方式，這是市府必須要扛下的責任。黃也說，主辦單位與歌手其實已全力配合，在今天的表演中，阿妹也請歌迷坐著。