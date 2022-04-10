新北「台灣阿信」默默行善 低調捐款破百萬

母親節將至，新北市長侯友宜今日前往三重區祝賀獲選今年度模範母親代表的王施珍珍。施媽媽育有4子1女，先生過世後，她一肩扛起家中經濟重擔，每天擺攤賣菜，含辛茹苦撫育子女長大，其人生故事堪稱「台灣阿信」，令侯友宜敬佩不已。

90歲王施珍珍出生彰化鹿港，求學階段遭遇第二次世界大戰，為躲避戰禍，全家四處奔逃，她只能放棄學業到紡織工廠學習裁縫，分擔家中負擔。後來與先生王天來結婚後育有4子1女，並開始協助丈夫家中的南北雜貨批發生意，無奈經商挫敗，全家討論後，決定舉家決定北上打拚。

為維持家中經濟，王施珍珍每日清晨4時到市場批菜，再到橋下擺攤賣菜，晚上返家還要照顧年幼的子女。但屋漏偏逢連夜雨，丈夫這時卻因腦溢血身故，經濟重擔完全落到王施珍珍一人身上。

不過她從不言累，更加勤儉努力，堅持讓子女獲得完整教育，最終長子順利於台大畢業，並成立晟品有限公司，從事冷凍海鮮出口及內銷，其他子女也都事業有成，讓王施珍珍倍感欣慰。

新北市社會局表示，王施珍珍退休後，長媳帶著她到慈濟基金會參加公益活動，她發現許多弱勢者的辛苦與無助，決定將每月子女們提供的生活費捐作善款，默默捐助超過100萬元。善行義舉深受街坊肯定，並榮獲慈濟基金會頒予「榮譽董事」職銜。

侯友宜今日特別前往王施珍珍家中道賀，社會局長張錦麗、三重區長陳奇正也陪同前往。施媽媽拿出泛黃的照片，向侯友宜細數往日艱苦卻甘之如飴的歲月，一邊說一邊眼角泛淚，讓侯友宜感動不已，大讚她是「台灣阿信」，她的故事就像是台灣人一路跨越困境的歷史，與會者都聽到動容，她也希望能藉此拋磚引玉，讓更多人來幫助弱勢。