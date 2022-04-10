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修復新北三峽熊空橋 就地取材砌緩坡式護岸

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三峽區熊空橋修復後。圖／新北農業局提供
新北三峽區熊空橋修復後。圖／新北農業局提供

新北三峽區熊空橋因位處上游，每逢大雨溪水易暴漲沖刷溪岸，導致既有護岸損壞。為通行安全及生態保護，新北除完成長約72公尺的修復工程外，也利用崩塌處天然石材，砌出緩坡式護岸及拱型砌石固床工，讓生物通行不受阻隔，且緩坡化設計也增加通洪斷面，減少溪水沖刷災害發生。

熊空橋位於熊空溪上游，該處為紅河谷越嶺古道出入口，登山客及遊客眾多，由於上游集水面積約達700公頃，該處較為狹窄，每逢大雨時溪水易暴漲沖刷溪岸，導致熊空橋下游既有護岸損壞。因此為了通行安全，新北市去年底完成約72公尺的修復工程。

由於熊空溪水質清澈、常年有水且生物種類豐富，經生態調查發現有梭德氏赤蛙、鉛色水鶇、白腹遊蛇、明潭吻鰕虎等，為減少對生態的影響，農業局以就地取材及緩坡化為設計原則，保留溪中大石與溪岸大樹，並縮小施工範圍僅針對左岸崩塌進行補強、整治，維持右岸天然岩盤、減少棲地擾動，以現地取材方式減少材料運輸及混凝土用量，同時減少碳排放量約38噸。

有木里長胡幸珊表示，當地曾經發生過災害，如今修復護岸並增加排水空間，避免災害再次發生，還提供當地居民及遊客一個安全的休憩空間。

新北三峽區熊空橋因位處上游，每逢大雨溪水易暴漲沖刷溪岸，導致既有護岸損壞。圖／新北農業局提供
新北三峽區熊空橋因位處上游，每逢大雨溪水易暴漲沖刷溪岸，導致既有護岸損壞。圖／新北農業局提供
農業局以就地取材及緩坡化為設計原則，保留溪中大石與溪岸大樹。圖／新北農業局提供
農業局以就地取材及緩坡化為設計原則，保留溪中大石與溪岸大樹。圖／新北農業局提供

護岸

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