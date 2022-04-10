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北市螢火蟲季4月11日開跑 大安森林、木柵、榮星賞螢趣

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市螢火蟲季明天4月11日開跑，每年4月中至5月初，民眾可以在台北市的公園看到螢火蟲身影，包括大安森林公園、木柵公園及榮星花園公園等。圖／北市公園處提供
台北市螢火蟲季明天4月11日開跑，每年4月中至5月初，民眾可以在台北市的公園看到螢火蟲身影，包括大安森林公園、木柵公園及榮星花園公園等。圖／北市公園處提供

北市螢火蟲季明天4月11日開跑，台北市公園處表示，北市府自103年起和NGO團體及志工夥伴合作螢火蟲復育，每年4月中至5月初，民眾就可以在台北市的公園看到螢火蟲身影，包括大安森林公園、木柵公園及榮星花園公園等。

另外，北市文山區指南溪的螢火蟲，每年4月中旬至5月初也正值活動高峰期，大地工程處今年也推出免費溪溝賞螢生態導覽，4月16日(周六)及4月23日(周六)兩日晚上6點，邀市民一同欣賞螢光飛舞的浪漫景緻。

「一閃一閃亮晶晶，滿天都是小星星。」北市公園處表示，今年台北市螢火蟲季活動自4月11日至5月1日登場，公園處長黃淑如表示，市區能看到螢火蟲真的很不容易，北市府在螢火蟲專家楊平世、吳加雄、陳德鴻等指導下，成功在熱鬧市區找回螢火蟲蹤跡。

公園處提醒，公園內會有志工現場維護棲地及引導秩序，提醒民眾賞螢，不要使用手電筒、不使用閃光照相及不要穿戴會發光的配備（如：小朋友的發光鞋），避免干擾螢火蟲繁衍。另外也不可以隨意放生其他動植物、不捕捉螢火蟲、不走入水池踩踏邊坡植物、不嬉戲喧嘩及亂丟垃圾等，共同保護這群得來不易的夜光小精靈。

青年公園管理所主任王淑雅也表示，今年螢火蟲季活動包括大安森林公園「2022世界地球日響綠生活 蔬食無痕家庭日」、「戀戀螢火蟲2022音樂會」、「螢火蟲DIY課程」及「導覽解說」等。

台北市螢火蟲季明天4月11日開跑，每年4月中至5月初，民眾可以在台北市的公園看到螢火蟲身影，包括大安森林公園、木柵公園及榮星花園公園等。圖／北市公園處提供
台北市螢火蟲季明天4月11日開跑，每年4月中至5月初，民眾可以在台北市的公園看到螢火蟲身影，包括大安森林公園、木柵公園及榮星花園公園等。圖／北市公園處提供

螢火蟲復育 北市 大安森林公園

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