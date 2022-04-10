秀朗河濱榕樹慘遭「植物吸血鬼」寄生 長成金絲瀑布

永和秀朗河濱公園的中大型榕樹日前布滿「金絲」，一片金色瀑布頗為壯觀，引發在地民眾討論。這種日本苑絲子看似美麗，其實會纏勒吸光榕樹養分，新北高灘處表示，清明連假前已注意到，連假結束後已派員前往清除，最慢今天就能除乾淨，保障榕樹健康存活。

永和有巨型榕樹布滿壯觀「金絲」，有人直呼是第一次看到、開了眼界，也有人覺得嘖嘖稱奇意外可愛，但專家指出，看似美麗的植物，其實是日本菟絲子，寄生在榕樹上，纏勒吸光榕樹養分，若未及時清除，樹木會衰弱致死。

高灘處表示，該中大型榕樹樹齡至少15年以上，連假前就有巡管人員注意到上面布滿金絲，連假期間又有民眾通報，開始上班後就立即派員前往清除。

另外，為避免摘除下來的菟絲子持續擴散，會將它們裝入袋中至焚化爐燃燒。高灘處補充，河濱平常除有保全24小時巡查河濱外，維護景觀、修剪樹木人員若有發現也會及時通報列管。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心低海拔試驗站主任黃士元指出，學界有人稱日本菟絲子為「植物界吸血鬼」、「黃金殺手」，屬外來種寄生植物，一旦寄生到宿主樹木，成長6天後就斷根，以吸盤靠宿主供給營養，被寄生纏繞樹木最後會衰弱致死。