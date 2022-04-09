近六成店家沒收到北市市集券 議員質疑熊好券振興效益

台北市政府發熊好券振興北市疫後經濟，但議員質疑優惠券過度集中部分店家，議員吳世正指出，三波優惠券中，沒有饗購券消費紀錄的店家超過四成，沒有市集券消費紀錄的店家更逼近六成，兩券都有消費集中在「前段班」店家的現象。商業處表示，已在分析前段班店家行銷手法，四月底會有消費者和店家的初步意見調查，五月底會有完整的報告出爐。

議員徐弘庭說，他向北市府索資調個別商家收到熊好券的狀況，但市府卻回應「涉及商家營業資訊，不便提供」。他認為，議員要了解公務預算的去處，這是哪門子商業機密？市府不告訴他的原因根本就是使用不均，有人收一堆券有人沒收到。

吳世正指出，根據統計，登記可用饗購券的店家三波皆為1萬1千多間，沒有饗購券消費紀錄的店第一波有29.97%、第二波41.22%、第三波26.65%，前一百高消費金額店家佔總消費金額比例第一波為23.51%，共8264萬元，第二波21.67%，共1719萬元，第三波21.18%，共241萬元。

沒有市集券消費紀錄的店家第一波為43.80%、第二波59.29%、第三波47.09%，前一百高消費金額店家佔總消費金額比例中，第一波為37.54%、第二波41.04%、第三波43.41%。

吳世正說，大家忙成一團要促進經濟，結果有這麼多店沒有消費紀錄，產業發展局應開會檢討，也要研究前一百家為什麼如此受到歡迎，把經驗分享出來。

商業處長高振源說，前段班店家有很多民眾消費，原因可能是行銷手法或是採購便利等，例如提供適當折扣吸引顧客，已詢問消費者和店家意見，四月會有初步意見整合，下個月底會有完整報告。