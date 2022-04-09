快訊

台中資深副所長猝逝妻子急尋 驚見倒臥寢室沒呼吸心跳

里長下跪控演唱會「人為地震」 張惠妹經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近六成店家沒收到北市市集券 議員質疑熊好券振興效益

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市政府發「台北熊好券」要振興北市經濟，但議員質疑券流向的店家過於集中。記者鄭超文／攝影
台北市政府發「台北熊好券」要振興北市經濟，但議員質疑券流向的店家過於集中。記者鄭超文／攝影

北市政府發熊好券振興北市疫後經濟，但議員質疑優惠券過度集中部分店家，議員吳世正指出，三波優惠券中，沒有饗購券消費紀錄的店家超過四成，沒有市集券消費紀錄的店家更逼近六成，兩券都有消費集中在「前段班」店家的現象。商業處表示，已在分析前段班店家行銷手法，四月底會有消費者和店家的初步意見調查，五月底會有完整的報告出爐。

議員徐弘庭說，他向北市府索資調個別商家收到熊好券的狀況，但市府卻回應「涉及商家營業資訊，不便提供」。他認為，議員要了解公務預算的去處，這是哪門子商業機密？市府不告訴他的原因根本就是使用不均，有人收一堆券有人沒收到。

吳世正指出，根據統計，登記可用饗購券的店家三波皆為1萬1千多間，沒有饗購券消費紀錄的店第一波有29.97%、第二波41.22%、第三波26.65%，前一百高消費金額店家佔總消費金額比例第一波為23.51%，共8264萬元，第二波21.67%，共1719萬元，第三波21.18%，共241萬元。

沒有市集券消費紀錄的店家第一波為43.80%、第二波59.29%、第三波47.09%，前一百高消費金額店家佔總消費金額比例中，第一波為37.54%、第二波41.04%、第三波43.41%。

吳世正說，大家忙成一團要促進經濟，結果有這麼多店沒有消費紀錄，產業發展局應開會檢討，也要研究前一百家為什麼如此受到歡迎，把經驗分享出來。

商業處長高振源說，前段班店家有很多民眾消費，原因可能是行銷手法或是採購便利等，例如提供適當折扣吸引顧客，已詢問消費者和店家意見，四月會有初步意見整合，下個月底會有完整報告。

北市 徐弘庭

延伸閱讀

北市+95 共30所校園停課 逾1萬師生受影響

又見極樂行程？北市足跡遍佈酒店區 M男模會館、IKON再入列

遠東巨城推五倍券晚鳥優惠 美食加大再送回饋券

北市社會安全網定期接觸 關切虐待動物者避免犯案

相關新聞

近六成店家沒收到北市市集券 議員質疑熊好券振興效益

台北市政府發熊好券振興北市疫後經濟，但議員質疑優惠券過度集中部分店家，議員吳世正指出，三波優惠券中，沒有饗購券消費紀錄的...

張惠妹小巨蛋演唱會震不停 里民赴市府激動下跪陳情

歌手張惠妹相隔7年日前重返小巨蛋舉辦演唱會，為避免「震動效應」擾民，市府和主辦單位祭出減震措施，但小巨蛋周遭部分里民仍抱...

赴台就醫別怕沒地方住 陳玉珍協助解決鄉親住宿問題

金門民眾後送或轉診到台灣就醫，常常遇到陪同的家人無處可住，或是台灣飯店住宿費昂貴的問題，金門立委陳玉珍表示，為持續解決緊...

北市社會安全網定期接觸 關切虐待動物者避免犯案

台北市長柯文哲今天說，會虐殺動物者是危險份子，台北市有社會安全網，行政區長會每三個月巡視一次，定期和可能虐殺動物者碰面了...

強化公共安全 新北明年起8樓以上集合住宅須公安申報

為防範城中城事件再次發生，新北市政府將從明（2023）年起，針對8層樓以上未達16層樓集合住宅須辦理建築物公共安全申報；...

北市資訊局人力下探 議員憂：恐衝擊數位轉型、資安

台北市資訊局肩負推動智慧城市、數位轉型、資安等重大政策，市長柯文哲還成立大數據中心，但議員許家蓓發現，資訊局今年的員工數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。