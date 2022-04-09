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同濟會自行車環島傳愛助養學童 25位身障者挑戰9天環島

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
同濟會自行車環島傳愛助養學童活動，從新北市政府東側廣場集結出發。圖／新北市社會局提供
同濟會自行車環島傳愛助養學童活動，從新北市政府東側廣場集結出發。圖／新北市社會局提供

由國際同濟會台灣總會舉辦的「同濟兒童家園、點亮兒童未來」環島傳愛活動，特別邀請25位愛好手搖車的身心障礙者一起參加，將與熱愛自行車運動的同濟會員挑戰9天環島。今天上午7點從新北市政府東門廣場出發。

同濟兒童家園副主委、也是東方同濟會創會長鄧蕊娜表示，同濟會為國際性社團組織，致力於兒童的福利服務，這次活動從9日至17日，藉由環島串連傳愛，所募得的款項將用於助養弱勢學童。另外邀請25位身心障礙者一起加入，以「大手牽小手、搖來搖去獻愛心」共同參與號召。

25位愛好手搖車的身心障礙者由金吉洋總教練帶領，他雖然雙膝以下截肢，仍不改對運動的熱愛，他說手搖自行車，藉由手部的運動，仍可傳達帶動到全身肌肉和血液，以促進障礙者的身心健康。

社會局副局長許秀能表示，同濟會於2019年曾捐贈新北市20輛手搖自行車，讓身心障礙者能積極參與社會活動，兼有增強體能及復健功效，市府於板樹體育園區放置80部手搖自行車，提供身心障礙者及行動不便者優先借用體驗。

同濟會環島傳愛活動，身心障礙者以手搖自行車要挑戰9天環島。圖／新北市社會局提供
同濟會環島傳愛活動，身心障礙者以手搖自行車要挑戰9天環島。圖／新北市社會局提供

自行車 環島

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