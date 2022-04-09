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張惠妹小巨蛋演唱會震不停 里民赴市府激動下跪陳情

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
歌手張惠妹相隔7年日前重返小巨蛋舉辦演唱會，「震動效應」仍擾民，松山區中華里長游里長游吉興上午前往市府靜坐陳情，副市長黃珊珊到現場安撫。圖／讀者提供
歌手張惠妹相隔7年日前重返小巨蛋舉辦演唱會，「震動效應」仍擾民，松山區中華里長游里長游吉興上午前往市府靜坐陳情，副市長黃珊珊到現場安撫。圖／讀者提供

歌手張惠妹相隔7年日前重返小巨蛋舉辦演唱會，為避免「震動效應」擾民，市府和主辦單位祭出減震措施，但小巨蛋周遭部分里民仍抱怨人為地震著震了幾天。松山區中華里長游里長游吉興上午前往市府靜坐陳情，抱怨副市長黃珊珊沒有遵守改善震動承諾，里長太太見到黃珊珊還激動一度下跪。

首場阿妹演唱會登場前，黃珊珊曾公開說這次沒有搖滾區，還有避震措施；市長柯文哲也說「跳一次就知道有沒有問題」，但經過幾場演唱會後，小巨蛋周遭部分里民仍抱怨人為地震跟著震了好幾天。松山區中華里長游里長游吉興上午和太太前往市府靜坐抗議，準備絕食抗議。

黃珊珊獲知後中午時到北市府門口了解里長訴求，游吉興認為，過程中造成中華里多處房屋震動，已多次向市府反映，黃珊珊承諾改善，但演唱會開唱迄今，震動仍未改善；里長的太太陳情時，還一度激動下跪，希望市府能盡速改善演唱會震動情況。里長向黃珊珊陳情後中午已經離開，但阿妹仍有幾場演唱會將舉行，若情況無法改善，里民不排除再向市府抗議。

北捷公司副總經理楊秦恒受訪指出，市府在演唱會開始前，就陸續接獲居民反映，今天來陳情，市府有收到，會把居民相關訴求，再次轉達給主辦單位，希望照顧里民需求。

至於為何只有阿妹演唱會引發居民反彈？楊秦恒指出，阿妹演唱會有部分比較熱的橋段，觀眾場內會站起來，多少會對場館周邊產生影響，這部分會盡量持續宣傳，讓影響降到最低。

對於里民揚言無法生活，要再抗議，市府對主辦單位否有強制力？楊秦恒說，小巨蛋有震動規範，但這幾場監測，震動數據並沒有超過，因為有集體動作造成影響，這若能透過柔性勸導，讓觀眾在部分區域能體諒周邊居民需求，會盡量去做，希望讓觀眾看到好的表演，與周邊居民關係也會比較和諧。

演唱會 黃珊珊 小巨蛋

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