赴台就醫別怕沒地方住 陳玉珍協助解決鄉親住宿問題

金門民眾後送或轉診到台灣就醫，常常遇到陪同的家人無處可住，或是台灣飯店住宿費昂貴的問題，金門立委陳玉珍表示，為持續解決緊急後送及赴台轉診就醫鄉親臨時安排住宿問題，持續與旅宿業者合作，提供免費補助計畫，讓鄉親能有快速且安全的住宿地方。

陳玉珍說，目前他們與「立和通商」集團簽訂備忘錄，從今年4月1日起，將以縣府補助鄉親赴台就醫住宿1日500元的優惠價格，提供台大醫院及台南成大醫院鄰近飯店，讓緊急後送及赴台轉診就醫鄉親能有暫時安身之處。

陳玉珍表示，這項赴台轉診就醫免費住宿關懷服務已行之有年，從早期自掏腰包，長期承租台北榮總旁的「天母之星」商務旅館，後來又有賴本源文教基金會的善舉，提供包括台北、高雄等地的旅館，此次又與「立和通商」集團合作，讓鄉親可利用領取縣府補助之優惠金額提供住宿，她十分感謝這一路以來各家旅宿業者的善心，讓金門鄉親在急需住宿時能伸出援手。

陳玉珍提到，金門鄉親赴台轉診就醫，病患或陪同家屬在台住宿是一筆很大負擔，但她個人能力也有限，所以才會積極與旅宿業者合作，在病患或陪同家屬住宿需要幫忙時，可以協助有個安定落腳處。但畢竟社會資源有限，她也希望能真正照顧到真正有急迫性、亟需住宿的鄉親，不要浪費相關資源。

陳玉珍指出，這次可以跟「立和通商」合作，主要是透過旅台金門鄉親歐陽融緯（台北市議員吳志剛辦公室主任）的引薦，她特地前往拜訪「立和通商」許文旭董事長及總經理李仁楷，兩人在了解金門鄉親轉診就醫的困難後，願意一起付出愛心，善盡社會責任。

陳玉珍立委辦公室也說，此次「立和通商」集團所提供的連鎖飯店包括距離台大醫院步行約10〜15分鐘、近台北火車站的2間飯店，同時在台南市也提供距離成大醫院車程約10分鐘的一家飯店，共同作為此次關懷服務計畫的配合飯店。

各飯店將提供1600元以上的房型（依每天房間情況而定）作為緊急後送及赴台轉診醫療住宿的服務，鄉親透過陳玉珍立委辦公室的申請，僅需支付新台幣500元整（一房間）住宿費用，飯店也會開立統一發票給投宿之鄉親，作為請領相關政府補貼依據之用。至於住宿房價的差額，他們會另尋社會善心人士來協助分攤。