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北市社會安全網定期接觸 關切虐待動物者避免犯案

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲(右1)今天出席寵物活動，拍合照時有民眾將自己飼養的貓放到柯文哲肩上。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲(右1)今天出席寵物活動，拍合照時有民眾將自己飼養的貓放到柯文哲肩上。記者徐偉真／攝影

北市柯文哲今天說，會虐殺動物者是危險份子，台北市有社會安全網，行政區長會每三個月巡視一次，定期和可能虐殺動物者碰面了解情況，因為讓他們有比較正常的生活，變壞機率就會低，不敢說效果百分百，但是是有效的。

柯文哲上午至華山文創園區出席「2022台北與毛家庭有約」活動。柯文哲從食衣住行育樂介紹台北市的寵物友善環境。

柯文哲說，台北市登記的寵物數量已經超過12歲以下的小孩數量，現在越來越多人選擇養毛小孩而不是生小孩，所以市府持續建構寵物友善環境，台北已經有不少寵物友善餐廳，還有很多可以讓寵物活動的空間。

問答時間時有民眾提到虐殺動物的議題，柯文哲說，台北市有社會安全網，12個行政區的區長每三個月會巡視一次，知道社區中誰是危險份子，定期和對方碰面，他過去常說總人口中有千分之四有精神疾病，若能建造友善環境就能改變。

柯文哲說，若能讓那些人有正常的生活，變壞的機率就低，若那些人生活有困難，就可能更暴力，所以相關人員會看著他、定期接觸，不敢說百分百能改變，但是是有效的。

有民眾問到如何提升北市學校飼養校犬校貓，柯文哲說，台北市在推動這塊政策上算不上成功，兩百多間學校只有五、六間學校飼養，原因是若學校放寒暑假，沒有人願意把校犬校貓帶回家養。台北市議員楊靜宇聽到後跳出來緩頰，表示目前飼養的學校間數已大幅提升到二、三十間，在六都中排名第二。

有趣的是，柯文哲日前才因出席活動脫口罩唱歌挨罰，柯文哲今天上台致詞前脫下口罩說揶揄自己一番，說舞台和第一排觀眾的距離夠遠，他也沒有要唱歌，不然之前唱首歌就收到罰單。

柯文哲 北市 寵物

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