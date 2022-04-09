北市資訊局人力下探 議員憂：恐衝擊數位轉型、資安

台北市資訊局肩負推動智慧城市、數位轉型、資安等重大政策，市長柯文哲還成立大數據中心，但議員許家蓓發現，資訊局今年的員工數104人，比去年110人還少，與預算員額相較還差45人，且今年還有13位員工退休及離職，人力缺口持續下探，恐影響政策推動及資安防護能力。

對此，資訊局表示，缺額已透過台北市就業服務處徵才及申請考試分發。

資訊局長呂新科坦言，資訊局離職率比較高，人力緊張是一直會遇到的問題，不過中央也一樣缺人，因中央再很多機關都在台北市，也有資訊職缺，職等與工作內容，比台北市更有競爭力，北市部分資訊人力留置比較辛苦。

許家蓓說，資訊局去年進行組織修編，預算員額由127人增加至149人，但實際進用人數卻急速減少，若資訊專業的員工越來越少，長期下來可能產生人才斷層， 尤其市長又成立大數據中心、智慧城市政策，都要資訊局支援，一定要改善人力問題。

許家蓓說，以「台北通」為例，109年下載次數僅19萬次，110年增至267萬次，成長14倍，系統維護成本提高，對資訊人力的需求日益上升；資安部分也更重要，尤其去年北市府資安事件更高達54件創新高，資訊局人力持續下探若不積極解決，將影響北市的數位轉型政策及資安防護能力。

資訊局表示，為健全機關組織及因應長期的數位建設發展工作，去年修正調整組織結構，重點是要解決中階人力斷層，協助資訊人力的穩定性，培養主管的接棒人選，避免人才調陞斷層，市府同意再新增人力後共計149人，3月底45名缺額，已透過台北市就業服務處徵才及申請考試分發。

資訊局指出，至4月8日止，已進用12人，今年5月前預計再進用18人，其餘職缺申請111年地方特考分發。人力缺口逐漸補足後，資訊專業人力比例即可提高，人力充足後，可減輕工作壓力，也相對可降低人員離職率。