民眾陳情瓦斯人員鼓勵長輩更換零件 產業局允諾避免

台北市議員陳慈慧表示，近日接到數位民眾陳情，表示天然氣公司人員到宅檢查，但白天只有長輩獨自在家，若更換零件讓人有點覺得被強迫推銷。產業發展局局長林崇傑表示，會要求天然氣公司人員到宅檢查時若家中只有長輩，不要鼓勵換零件，未來也會讓天然氣公司網站上資訊更清楚。

陳慈慧說，最近有幾位民眾到她服務處陳情，表示天然氣公司人員來按門鈴說要檢查，檢查後說開關有問題要更換，當時民眾家中只有長者在家，長輩因為擔心就答應更換，其他家人下班回家後得知，感覺有點被強迫推銷，希望產業局能和天然氣公司溝通，若檢查有問題可以先貼單告知，讓其他家人也知道。

林崇傑說，他可以現在就要求，事實上天然氣公司若要到府檢查會事先告知，也會留下聯絡電話，民眾若收到通知可以先確認是否為台北的四間天然氣公司，若該時間只有長者在家，可以要求換時間，晚上跟周末都能安排檢查。

林崇傑說，他們少做的事情是要求天然氣公司，若檢查員到民眾家中檢查時只有長輩獨自在家，不要鼓勵換零件，因為長輩有時候比較不能判斷，這部分他會要求天然氣公司做到。

陳慈慧說，天然氣公司更換零件的收費公告充滿術語，例如有零件叫「鍍鋅三通」，天然氣公司應該要附上圖示，也要附上表格告知民眾在什麼情況下會更換什麼零件，也要將收費細項公告在網站顯眼處。

陳慈慧說，天然氣公司的網站上有很多資訊都沒有更新，例如招募技工的資訊，開出的薪資甚至低於基本工資，這都要改進。林崇傑說，會要求改進，零件會附上圖示。