獨／3月密集地震132個 淡江大橋主橋墩圍堰破裂進水

造價達211億元的淡江大橋，近來正在淡水河中施工深挖主橋墩，預計開挖深度約16公尺，但主橋墩灌漿之處、理應防水的鋼管圍堰中，近來卻蓄滿河水，民眾驚訝懷疑施工出現問題。公路總局則表示，因圍堰受上月地震影響出現破洞，水壓造成破洞變大，因此注水先平衡內、外水壓，再修復圍堰漏水。

如火如荼施工中的淡江大橋，預計後年底完工通車，主橋橫跨淡水河，總長920公尺，主跨距為450公尺，為目前全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。近來民眾發現，原本預計開挖後灌漿的淡江大橋主橋墩圍堰，卻注滿了河水，民眾驚訝之餘懷疑工程品質出現問題，擔心影響工程進度。還有民眾開玩笑說，因發現進度超前，先養些高經濟魚賺個外快。

公路總局表示，圍堰內注滿河水，其實跟上月地震有關。今年3月全台顯著有感地震21個，小區域地震111個，合計大小地震共132個。正在進行主橋墩開挖工程的淡江大橋，鋼管圍堰也遭到地震波及，導致圍堰破洞進水，且破洞因水壓越來越大，施工單位為免災情加重，決定在主橋墩內注水平衡內、外水壓，再行修補破損。

不過，未來將成為淡水地標的淡江大橋，為淡海新市鎮居民重要聯外道路，工程品質不容出錯。施工單位公路總局西濱北工處表示，由於受地震影響，水平面下11公尺處從上月底開始漏水，而因圍堰內、外水壓差，導致漏水越來越嚴重，未免災情持續擴大，因此決定先行注水平衡水壓。

西濱北工處表示，去年底完成主橋塔下部結構，58支直徑2.5公尺、長65公尺、深81.4公尺全套管基樁奠基工程，今年接續施作水面下16.5公尺基礎深開挖工程，因橋址位於淡水河出海口，河海水潮汐升降及流動衝擊，沖淘及水壓力極大，加上近期地震、大潮及強降雨影響，造成圍堰水平面下11公尺至14.5公尺間，於3月30日中午出現漏水。

事發後施工團隊啟動應變機制，將工作人員及機具撤離並調動抽水機抽水及初步止漏，但每日二次漲、退潮，造成圍堰內、外水平面差極大，為確保作業人員安全，因此改以鋼板圍堰內注水，使圍堰內、外水壓平衡，控制漏水流量並止漏。