台中大同扶輪社捐50台愛心輪椅造福就醫民眾

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大同扶輪社贈送50台輪椅給澄清醫院，由澄清醫院總院長周思源（右）致感謝狀。圖／澄清醫院提供
台中市大同扶輪社贈送50台輪椅給澄清醫院，由澄清醫院總院長周思源（右）致感謝狀。圖／澄清醫院提供

台中市大同扶輪社用行動投入社會公益，今天捐贈50部「愛心輪椅」給澄清醫院中港分院，讓有需要的患者安心使用。大同扶輪社社長王滋閔說，今年扶輪社宗旨，以服務改變生命，藉著贈送輪椅「以輪扶輪」，回饋社會、社區。澄清醫院總院長周思源表示感謝，對病人來說，這是一份厚禮，是病人的恩人。

王滋閔致詞時說，大同扶輪社扶輪社捐贈輪椅，希望能給行動不便的病友帶來方便，從小地方做起，以響應今年國際扶輪社推動「以服務改變生命」的宗旨，未來會持續關懷社會需要幫助的民眾，也希望以此發揮拋磚引玉，籲請社會大眾一起關心行動不便者的需求。

台中市大同扶輪社1988年成立，長期用行動關注社會公益，去年新冠疫情嚴峻時，即參與國際扶輪3461地區聯合捐贈「正壓採檢亭」給台中各大醫院服務計畫，今天再捐贈50部愛心輪椅給中港澄清醫院，愛心輪椅捐贈啟用儀式，由澄清醫院總院長周思源，以及社會服務課課長汪美鳳代表受贈，嘉惠就醫民眾與患者。

周思源說，大同扶輪社「以輪扶輪」的善舉，深具意義。目前醫療院所最需要的是輪椅，致贈中港澄清醫院50台愛心輪椅，是一份厚禮，是需要輪椅協助病人的恩人，他也代表患者感謝台中市大同扶輪社的善行，院方會妥善運用，持續提升醫療服務品質，在邁入高齡化社會的趨勢中，為長者與行動不便的鄉親，提供更好的服務與資源。

台中市大同扶輪社贈送50台輪椅給澄清醫院，社長王滋閔（左三）表示「以輪扶輪」，回饋社會。圖／澄清醫院提供
台中市大同扶輪社贈送50台輪椅給澄清醫院，社長王滋閔（左三）表示「以輪扶輪」，回饋社會。圖／澄清醫院提供

愛心 患者 台中市

延伸閱讀

助海地弱勢族群 台民間組織捐贈輪椅與助行器

他酒後被男同事用輪椅「運走」性侵失身 獲賠80萬

中工、大同 員工染疫

智慧城市展 大同展出創能、儲能、節能全方位解決方案

相關新聞

影／夜訪女王頭「野柳石空」八大燈區曝光 奇幻水幕光雕秀

交通部觀光局北觀處將於4月15日至5月1日於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光夜訪女王」活動，今晚試燈，規畫八大特色燈區...

三貂嶺自行車道配套待改善 預定七月試營運

三貂嶺自行車道貫通瑞芳區和雙溪區，今(8)日市議員林裔綺就邀集相關單位商討周邊的交通配套及停車等問題，還要讓自行車道可以和周邊景點串聯起來，讓遊客可更深入旅遊，帶動瑞芳區和雙溪區的觀光熱潮，預計要到七月試營運。

確診人數持續升高 台北市親子館明日起入館對數減半

因應疫情升溫，台北市社會局今天表示，從明天開始，台北市親子館及育兒友善園親子入館對數將減半，並停館內親子課程、講座等相關...

北市40年天然氣管線逾三成 產發局承諾討論加速汰換

國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，台北市包括中正和松山四個行政區超過三成的天然氣管線是超過四十年的老舊管線，北市產業發展局...

帶孩子體會大自然山河 深坑國小校長獲貢獻獎

新北市今年承辦教育部首屆全國戶外教育年會，以「戶外教育 普及與永續」為主軸，全國頒發44個獎項中，新北獲8座獎項全國最多...

慢車道畫設直行箭頭變陷阱 北市交工處：將盡速塗銷

有考過駕照的民眾都知道4輪以上汽車行駛慢車道不能直行，否則恐會受罰。不過有民眾抱怨，北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。