台中大同扶輪社捐50台愛心輪椅造福就醫民眾

台中市大同扶輪社用行動投入社會公益，今天捐贈50部「愛心輪椅」給澄清醫院中港分院，讓有需要的患者安心使用。大同扶輪社社長王滋閔說，今年扶輪社宗旨，以服務改變生命，藉著贈送輪椅「以輪扶輪」，回饋社會、社區。澄清醫院總院長周思源表示感謝，對病人來說，這是一份厚禮，是病人的恩人。

王滋閔致詞時說，大同扶輪社扶輪社捐贈輪椅，希望能給行動不便的病友帶來方便，從小地方做起，以響應今年國際扶輪社推動「以服務改變生命」的宗旨，未來會持續關懷社會需要幫助的民眾，也希望以此發揮拋磚引玉，籲請社會大眾一起關心行動不便者的需求。

台中市大同扶輪社1988年成立，長期用行動關注社會公益，去年新冠疫情嚴峻時，即參與國際扶輪3461地區聯合捐贈「正壓採檢亭」給台中各大醫院服務計畫，今天再捐贈50部愛心輪椅給中港澄清醫院，愛心輪椅捐贈啟用儀式，由澄清醫院總院長周思源，以及社會服務課課長汪美鳳代表受贈，嘉惠就醫民眾與患者。