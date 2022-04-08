影／夜訪女王頭「野柳石空」八大燈區曝光 奇幻水幕光雕秀

交通部觀光局北觀處將於4月15日至5月1日於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光夜訪女王」活動，今晚試燈，規畫八大特色燈區以及每30分鐘一場的奇幻水幕光雕秀，夜色中閃耀繽紛光芒，十分震憾，炫彩奪目。

今年燈區由唯美璀璨的「野柳石空精靈森林入口」揭開序幕，彷彿精靈現身引領旅人進入蝶花幻影、繽紛的野柳石空王國；在星河帶領下，熱帶魚群趕來參加野柳石空王國盛會，優游自在的圍繞在仿真區女王及俏皮公主身旁。

今晚呈現海岸全景3D水幕光雕秀，搭著震撼的聲光，夜裡與大海演繹一場精采絕倫的表演，沉浸在如夢似幻的奇妙旅程中，悄悄進入女王頭浪漫石空劇場。

北觀處長陳美秀表示，有別於過往結合燈光秀及音樂會，今年獨以燈光效果為活動主體規畫，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，突破以往岩石光雕秀方式，於海岸邊以全新創作之動畫投影於水幕中，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色。奇幻水幕光雕秀每晚展出6場。

今年也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，即可上傳照片搭配文字呈現獨一無二的觀展心情。活動包含28家特約合作店家提供消費折抵優惠，手邊有50元消費抵用券的朋友，即日起可至野柳周邊、金山小鎮等店家使用。

夜訪女王活動4月15日起至5月1日，每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張新臺幣250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。線上購票請至KKTIX官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網，或至野柳地質公園售票處排隊購買。持國旅券購買4張夜訪女王門票，加贈紀念品1份(價值500元)。

開車前往的民眾，請多利用周邊停車空間如野柳地質公園、野柳海洋世界收費停車場、野柳玉田路(舊台二線)兩旁路肩等；搭乘大眾運輸，台北出發可搭乘國光客運1815、基隆客運1068、基隆客運953；基隆出發可搭乘基隆客運790及862；淡水出發可搭乘淡水客運862、台灣好行-716皇冠北海岸線。