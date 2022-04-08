聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／夜訪女王頭「野柳石空」八大燈區曝光 奇幻水幕光雕秀

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處將於4月15日至5月1日於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光夜訪女王」活動，今晚試燈，規畫八大特色燈區以及每30分鐘一場的奇幻水幕光雕秀，夜色中閃耀繽紛光芒，十分震憾，炫彩奪目。

今年燈區由唯美璀璨的「野柳石空精靈森林入口」揭開序幕，彷彿精靈現身引領旅人進入蝶花幻影、繽紛的野柳石空王國；在星河帶領下，熱帶魚群趕來參加野柳石空王國盛會，優游自在的圍繞在仿真區女王及俏皮公主身旁。

今晚呈現海岸全景3D水幕光雕秀，搭著震撼的聲光，夜裡與大海演繹一場精采絕倫的表演，沉浸在如夢似幻的奇妙旅程中，悄悄進入女王頭浪漫石空劇場。

北觀處長陳美秀表示，有別於過往結合燈光秀及音樂會，今年獨以燈光效果為活動主體規畫，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，突破以往岩石光雕秀方式，於海岸邊以全新創作之動畫投影於水幕中，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色。奇幻水幕光雕秀每晚展出6場。

今年也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，即可上傳照片搭配文字呈現獨一無二的觀展心情。活動包含28家特約合作店家提供消費折抵優惠，手邊有50元消費抵用券的朋友，即日起可至野柳周邊、金山小鎮等店家使用。

夜訪女王活動4月15日起至5月1日，每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張新臺幣250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。線上購票請至KKTIX官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網，或至野柳地質公園售票處排隊購買。持國旅券購買4張夜訪女王門票，加贈紀念品1份(價值500元)。

開車前往的民眾，請多利用周邊停車空間如野柳地質公園、野柳海洋世界收費停車場、野柳玉田路(舊台二線)兩旁路肩等；搭乘大眾運輸，台北出發可搭乘國光客運1815、基隆客運1068、基隆客運953；基隆出發可搭乘基隆客運790及862；淡水出發可搭乘淡水客運862、台灣好行-716皇冠北海岸線。

活動相關資訊請參考：北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供
奇幻水幕光雕秀，夜訪女王野柳石空八大燈區搶先看。圖／北觀處提供

野柳 女王頭 基隆

延伸閱讀

海上最美抹茶蛋糕、海帶芽湯　新北石門「綠石槽」季節限定

敘事RPG《詭野西部》心得：劇情為主戰鬥為輔 奇幻與詛咒交織的不羈荒野

北市八大消費須滿三劑 違規業者最重停業

大阿里山區螢光下的奇幻星旅 螢星派對熱鬧閃亮登場

相關新聞

影／夜訪女王頭「野柳石空」八大燈區曝光 奇幻水幕光雕秀

交通部觀光局北觀處將於4月15日至5月1日於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光夜訪女王」活動，今晚試燈，規畫八大特色燈區...

三貂嶺自行車道配套待改善 預定七月試營運

三貂嶺自行車道貫通瑞芳區和雙溪區，今(8)日市議員林裔綺就邀集相關單位商討周邊的交通配套及停車等問題，還要讓自行車道可以和周邊景點串聯起來，讓遊客可更深入旅遊，帶動瑞芳區和雙溪區的觀光熱潮，預計要到七月試營運。

確診人數持續升高 台北市親子館明日起入館對數減半

因應疫情升溫，台北市社會局今天表示，從明天開始，台北市親子館及育兒友善園親子入館對數將減半，並停館內親子課程、講座等相關...

北市40年天然氣管線逾三成 產發局承諾討論加速汰換

國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，台北市包括中正和松山四個行政區超過三成的天然氣管線是超過四十年的老舊管線，北市產業發展局...

帶孩子體會大自然山河 深坑國小校長獲貢獻獎

新北市今年承辦教育部首屆全國戶外教育年會，以「戶外教育 普及與永續」為主軸，全國頒發44個獎項中，新北獲8座獎項全國最多...

慢車道畫設直行箭頭變陷阱 北市交工處：將盡速塗銷

有考過駕照的民眾都知道4輪以上汽車行駛慢車道不能直行，否則恐會受罰。不過有民眾抱怨，北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。