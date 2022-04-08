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新莊工地旁道路突坍塌 工務局勒令停工、開罰9萬元

聯合報 / 記者江婉儀曾伯愷／新北即時報導
新北市新莊警分局新莊派出所改建工地，今天下午3時30分，驚傳基地旁路面坍塌。圖／讀者提供
新北市新莊警分局新莊派出所改建工地，今天下午3時30分，驚傳基地旁路面坍塌。圖／讀者提供

新北市新莊警分局新莊派出所改建工地，今天下午3時30分，驚傳基地旁路面坍塌，導致路面坍陷出一個長寬約2公尺、深達1公尺坑洞，廠商緊急調派水泥車到場灌漿填補。新北市工務局表示，本案因未申報施工計畫及開工勘驗，已依建築法開罰9萬元，並勒令停工。

工務局表示，今日下午4時2分接獲通報，同仁會同新北土木技師公會技師前往現場勘查，工地表示現場進行轉角處試樁作業。經現場研判，基地未施作地質改良，土層條件鬆軟，也是導致此次坍塌的原因，已現場要求將土層問題納入後續防災專審補充審查，避免類似情形再次發生。

工務局表示，目前工地已於基地外道路塌陷處（長1m、寬1m、深1m）澆置約10立方公尺的混凝土，搶災作業已完成。現場已安排人員夜間駐守，隨時注意現場情形。因廠商違反建築法第63條規定，即日起勒令停工並依法開罰9萬元。

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