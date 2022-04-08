快訊

健保部分負擔5月15調漲！ 看圖秒懂新制「輕症衝大醫院多收800元」

新北確診數連日破百 19間宮廟延後或取消遶境

中央社 / 新北8日電

新北COVID-19本土確診第3天破百例，市府民政局今天表示，有19間宮廟響應防疫，遶境活動取消或延後，包括有20多年歷史、原訂在4月16日、17日舉行的紫微天后宮遶境活動。

新北市政府民政局今天發布新聞稿指出，截至今天為止，新北宮廟響應防疫，陸續宣布遶境活動取消或延後辦理計者有19間，其中包括三峽區紫微天后宮的北三媽遶境活動。

民政局表示，紫微天后宮北三媽遶境活動已有20多年歷史，是新北大型宗教盛事之一，今年遶境活動原訂在4月16日、17日舉行，第1天擲筊決定前往樹林遶境，第2天則在三峽遶境。

台北紫微天后宮主任委員劉燕耀在新聞稿中表示，因近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日益嚴峻，北三媽慈悲為懷，為避免群聚風險，經由執事人員擲筊請示，活動將延期辦理，俟疫情趨緩後再行決定辦理時間。

民政局呼籲，宗教活動應遵守現行防疫規範，做好防護措施，避免造成群聚感染。

遶境 天后宮

延伸閱讀

影／大甲媽遶境今晚起駕 顏清標、宋楚瑜親迎媽祖上轎

蘭陽媽祖文化節9月登場 一連3天海陸遶境巡安

宮廟不能打地鋪防疫靠自己 信徒帶個人帳隨遇而安

海陸巡安 蘭陽媽祖文化節9月16日登場

相關新聞

確診人數持續升高 台北市親子館明日起入館對數減半

因應疫情升溫，台北市社會局今天表示，從明天開始，台北市親子館及育兒友善園親子入館對數將減半，並停館內親子課程、講座等相關...

北市40年天然氣管線逾三成 產發局承諾討論加速汰換

國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，台北市包括中正和松山四個行政區超過三成的天然氣管線是超過四十年的老舊管線，北市產業發展局...

帶孩子體會大自然山河 深坑國小校長獲貢獻獎

新北市今年承辦教育部首屆全國戶外教育年會，以「戶外教育 普及與永續」為主軸，全國頒發44個獎項中，新北獲8座獎項全國最多...

慢車道畫設直行箭頭變陷阱 北市交工處：將盡速塗銷

有考過駕照的民眾都知道4輪以上汽車行駛慢車道不能直行，否則恐會受罰。不過有民眾抱怨，北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上...

全國身障運新北代表隊授旗 侯提醒落實防疫、享受比賽

二年一度的全國身心障礙運動會將於4月9日到12日在台中市舉辦，新北市代表隊今日一早由市長侯友宜授旗後出發，由桌球隊新秀陳...

4月周末親子遊 北市虎山溪溝賞螢生態導覽開跑

北市螢火蟲季來臨，虎山螢火蟲也華麗閃爍登場，為了讓愛好自然生態的朋友，能更加瞭解這群夜精靈，北市工務局大地處及錫瑠環境綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。