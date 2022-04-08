快訊

高雄又傳停電 網酸：換哪種動物調皮

罹難照震驚全球...烏克蘭美妝師死於戰火 紅色美甲被友認出

公益組織簽防災備忘錄 與淡水公所合作抗災

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所與在地公益組織-社團法人新北市博德書院文教公益推廣協會簽訂「防災合作備忘錄」，共同抗災。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所與在地公益組織-社團法人新北市博德書院文教公益推廣協會簽訂「防災合作備忘錄」，共同抗災。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公所今(8)日與在地公益組織-社團法人新北市博德書院文教公益推廣協會簽訂「防災合作備忘錄」，期盼透過協會會員間強大的組織動員能力，協助淡水區防災工作推動，提供人力支援救災及災後復原。

全球氣候變遷劇烈，極端氣候發生機率高升，民間企業對於救災工作總是不遺餘力的投入。因此新北市政府，近期更鼓勵企業參與地方防災事務，期盼能夠，形成密切的夥伴關係，並有助於災害防救工作推展。

新北市博德書院文教公益推廣協會理事長林俊仁表示，協會深耕於淡水，致力於地方文教公益推廣，近年來更積極投入政府推動的「社區照顧關懷據點計畫」，在淡水區分別成立「崁頂」及「學府」兩個據點，結合協會人力、物力及相關資源辦理各種研習課程，提供失能老人或身心障礙者社區化之預防照護，並以「社區營造」及「社區自主參與」基本精神，透過在地化的社區照顧，使失能年長者及身心障礙者留在社區生活，讓家庭照顧者得到適當的支持服務，深獲地方人士讚許，期許未來與地方防災體系能緊密合作，投入人、物力支援防災工作，朝向政府、地方、企業三者同心共好的目標前進。

淡水區公所主祕徐天平表示，淡水區過去已經與五間在第企業或社團簽定防災合作備忘錄，今天與博德書院是第六間，有民間力量的協助支援，透過企業、社區與政府三方結合，建置完善的淡水區災害防救網，希望結合行政組織與企業能量，共同促進地區防救災能力提升。

淡水

延伸閱讀

「黃金署長」A人民防災救命錢 改判16年刑、得吐2066萬

「港動」淡水 淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年

新北199家企業協助防災 市府表揚善盡社會責任

新北首創企業防災 薪火相傳邁向500家 侯友宜頒獎表揚

相關新聞

確診人數持續升高 台北市親子館明日起入館對數減半

因應疫情升溫，台北市社會局今天表示，從明天開始，台北市親子館及育兒友善園親子入館對數將減半，並停館內親子課程、講座等相關...

影／嘉義老翁台東挖寶藏黃金 透露還有2處探測待挖

嘉義鄒族男子安高民多年來在台東尋寶，還請專家探測到知本一區域有「金屬反應」，昨僱工怪手開挖，經部落居民抗議，縣府、地方議...

三貂嶺自行車道配套待改善 預定七月試營運

三貂嶺自行車道貫通瑞芳區和雙溪區，今(8)日市議員林裔綺就邀集相關單位商討周邊的交通配套及停車等問題，還要讓自行車道可以和周邊景點串聯起來，讓遊客可更深入旅遊，帶動瑞芳區和雙溪區的觀光熱潮，預計要到七月試營運。

北市40年天然氣管線逾三成 產發局承諾討論加速汰換

國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，台北市包括中正和松山四個行政區超過三成的天然氣管線是超過四十年的老舊管線，北市產業發展局...

帶孩子體會大自然山河 深坑國小校長獲貢獻獎

新北市今年承辦教育部首屆全國戶外教育年會，以「戶外教育 普及與永續」為主軸，全國頒發44個獎項中，新北獲8座獎項全國最多...

慢車道畫設直行箭頭變陷阱 北市交工處：將盡速塗銷

有考過駕照的民眾都知道4輪以上汽車行駛慢車道不能直行，否則恐會受罰。不過有民眾抱怨，北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。