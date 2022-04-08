公益組織簽防災備忘錄 與淡水公所合作抗災

新北市淡水區公所今(8)日與在地公益組織-社團法人新北市博德書院文教公益推廣協會簽訂「防災合作備忘錄」，期盼透過協會會員間強大的組織動員能力，協助淡水區防災工作推動，提供人力支援救災及災後復原。

全球氣候變遷劇烈，極端氣候發生機率高升，民間企業對於救災工作總是不遺餘力的投入。因此新北市政府，近期更鼓勵企業參與地方防災事務，期盼能夠，形成密切的夥伴關係，並有助於災害防救工作推展。

新北市博德書院文教公益推廣協會理事長林俊仁表示，協會深耕於淡水，致力於地方文教公益推廣，近年來更積極投入政府推動的「社區照顧關懷據點計畫」，在淡水區分別成立「崁頂」及「學府」兩個據點，結合協會人力、物力及相關資源辦理各種研習課程，提供失能老人或身心障礙者社區化之預防照護，並以「社區營造」及「社區自主參與」基本精神，透過在地化的社區照顧，使失能年長者及身心障礙者留在社區生活，讓家庭照顧者得到適當的支持服務，深獲地方人士讚許，期許未來與地方防災體系能緊密合作，投入人、物力支援防災工作，朝向政府、地方、企業三者同心共好的目標前進。

淡水區公所主祕徐天平表示，淡水區過去已經與五間在第企業或社團簽定防災合作備忘錄，今天與博德書院是第六間，有民間力量的協助支援，透過企業、社區與政府三方結合，建置完善的淡水區災害防救網，希望結合行政組織與企業能量，共同促進地區防救災能力提升。