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疫情延燒缺血 觀天下有線募集熱血送愛心

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
觀天下有線電視舉辦捐血送愛心活動，吸引不少民眾排隊，里長、市議員、家長帶小孩也一起共襄盛舉，挽袖捐熱血。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視舉辦捐血送愛心活動，吸引不少民眾排隊，里長、市議員、家長帶小孩也一起共襄盛舉，挽袖捐熱血。 圖／觀天下有線電視提供

最近本土疫情延燒，不少民眾捐血的意願降低，血庫存量告急，今(8)日觀天下有線電視公司就舉辦捐血送愛心的活動，為了提高民眾的捐血意願，準備了豐富小禮物，包括土雞蛋、衛生紙一串等等，吸引不少民眾排隊，里長、市議員也一起共襄盛舉，挽袖捐熱血。

觀天下有線電視公司經理陳文龍表示，台灣疫情逐漸升溫，缺血也非常嚴重，所以，觀天下有線電視基於回饋地方今天特地舉辦捐血送愛心的活動，準備了很多的贈品希望能回饋給捐血者，也希望更多人一起共襄盛舉。

一大早還沒開始，就有民眾排隊等著捐出熱血，觀天下有線電視準備的禮物，只要捐血一袋就送一盒土雞蛋、衛生紙一串及鱈魚香絲等等，民眾捐血送愛心又有小禮物拿都很開心。

不少民眾因為疫情，已經很久沒有捐血，這次難得挽袖捐熱血，也有因為生日特地來捐，留個紀念，像是大同里長黃翠華就是，另外，崇德里長蘇宏杰更是老捐血人，平時也有抽血小板，累積次數已經達260多次，這次也特地來觀天下捐熱血，捐血一袋救人一命。

新北市議員白珮茹指出，今天是觀天下有線電視舉辦的捐血活動，很高興可以來共襄盛舉，因為，疫情期間血庫非常缺血，也呼籲所有的鄉親好朋友，在能力範圍內如果可以的話，挽出你的手捐出你的血，幫助需要幫助的人。

新北市議員周雅玲說，觀天下長期以來在街道弄探索地方大小事，今天舉辦捐血送愛心的活動是一件很有意義的事情，因為自己本身一直都有捐血的習慣，所以，也來一起參與，早上跑完行程之後，特別中午吃了豐盛的中餐後，就趕快前來捐血，剛剛也得知捐血有小確幸，就是有送雞蛋、衛生紙、保冰袋等等，禮物好豐富，捐血救人還有額外的收獲。

捐血 衛生紙

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