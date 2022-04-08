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淡水忠山實小新操場跑道完工 學童開心彩繪啟用

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區忠山實驗小學經新北市議員鄭宇恩爭取整修翻新的操場跑道完工，學生有更安全及更美麗的操場可以使用。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區忠山實驗小學經新北市議員鄭宇恩爭取整修翻新的操場跑道完工，學生有更安全及更美麗的操場可以使用。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區忠山實驗小學舊操場使用了20多年，排水及地面破舊都是問題，新北市議員鄭宇恩爭取整修翻新的操場跑道完工，全新的跑道也讓孩子用彩繪字體的方式，留下美麗的縮影，也象徵全校學生有更安全及更美麗的操場可以使用。

新北市議員鄭宇恩，最初在忠山國小轉型為實驗小學時，發現操場破舊不堪，因此努力為學校爭取改善，經過2年的時間會勘到完工，為忠山實驗小學換上一座美麗又安全的跑道及運動場地，忠山實驗小學校長 彭增龍表示，過去舊操場使用了20多年，排水及地面破舊都是問題，經過長久工程，也都陸續的完工，讓學生可以來使用全新的跑道。

鄭宇恩指出，最初認為忠山國小為實驗小學，也應該要有新的設施而非老舊，因此向教育部國教署來爭取改善經費，包括了操場100公尺跑道，中間的籃球場地，都整理翻新，也改善了排水設施。學生說以前的操場小碎石較多，現在全新的操場用起來更平穩安全，整體看起來也更美觀。

小學 淡水

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