淡水忠山實小新操場跑道完工 學童開心彩繪啟用
新北市淡水區忠山實驗小學舊操場使用了20多年，排水及地面破舊都是問題，新北市議員鄭宇恩爭取整修翻新的操場跑道完工，全新的跑道也讓孩子用彩繪字體的方式，留下美麗的縮影，也象徵全校學生有更安全及更美麗的操場可以使用。
新北市議員鄭宇恩，最初在忠山國小轉型為實驗小學時，發現操場破舊不堪，因此努力為學校爭取改善，經過2年的時間會勘到完工，為忠山實驗小學換上一座美麗又安全的跑道及運動場地，忠山實驗小學校長 彭增龍表示，過去舊操場使用了20多年，排水及地面破舊都是問題，經過長久工程，也都陸續的完工，讓學生可以來使用全新的跑道。
鄭宇恩指出，最初認為忠山國小為實驗小學，也應該要有新的設施而非老舊，因此向教育部國教署來爭取改善經費，包括了操場100公尺跑道，中間的籃球場地，都整理翻新，也改善了排水設施。學生說以前的操場小碎石較多，現在全新的操場用起來更平穩安全，整體看起來也更美觀。
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