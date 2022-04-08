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平溪農會、民宿防災給力 共同守護居民安全

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區公所就結合平溪區農會及度假村業者一同合作，共同守護平溪，讓平溪成為一個安全安心的安居好地方。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區公所就結合平溪區農會及度假村業者一同合作，共同守護平溪，讓平溪成為一個安全安心的安居好地方。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府自103年領先全國推動企業防災工作，藉由公私協力聯盟，連結企業與地方社區、公部門建立防災夥伴關係，平溪區公所就結合平溪區農會及度假村業者一同合作，共同守護平溪，讓平溪成為一個安全安心的安居好地方。

平溪區農會總幹事陳欽黎說，農會深耕地方，與居民生活息息相關，身為地方的一份子，對於區內的防災應變及物資補給可說是隨時待命，除了提供乾糧和飲料，另外還備有大型發電機提供緊急用電，外面的廣場也可提供給民眾避難使用，和大家一起守護美麗又安全疑居的家園。

平溪區長曾繁盛就說，政府資源有限，民力無窮，希望藉由與地方企業的合作，讓民眾在遇到災害時，能提供最適切的幫助，成為政府強力的後盾，平溪區農會和度假村業者都是平溪區在防災上得力的助手，也感謝他們的挺身而出，共同守護平溪居民的生命財產安全。

平溪 農會

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