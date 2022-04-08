三貂嶺自行車道配套待改善 預定七月試營運

三貂嶺自行車道貫通瑞芳區和雙溪區，今(8)日市議員林裔綺就邀集相關單位商討周邊的交通配套及停車等問題，還要讓自行車道可以和周邊景點串聯起來，讓遊客可更深入旅遊，帶動瑞芳區和雙溪區的觀光熱潮，預計要到七月試營運。

雙溪區牡丹到瑞芳區三貂嶺的自行車道目前大致上已經完工，不過原本預計在農曆年前試營運，讓許多民眾引頸期盼，但是自行車道的周邊配套和動線以及停車等等有許多問題，市議員林裔綺希望跟市府等單位多溝通，等到全面配套完成後再進行試營運。

市議員林裔綺表示，隧道附近有民宅且道路狹小，未來遊客和自行車的湧入會造成道路的擁擠，還有停車等問題，目前也爭取經費要來改善周邊設施，希望在各方面都完備的情形下再來進行試營運三貂嶺自行車道

串聯瑞芳到雙溪全長約2.5公里的舊三貂嶺鐵路隧道，充滿歷史風味的舊隧道打通成自行車道，想必啟用後將帶來不少人潮，但是雙溪端和瑞芳端出入口腹地狹小，可能會導致道路擁擠或是亂停車等各項問題，議員努力爭取要各單位做好各項配套措施，盼自行車道的開通帶來遊客和繁榮，同時也給當地居民安定的生活。