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三貂嶺自行車道配套待改善 預定七月試營運

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市議員林裔綺就邀集相關單位商討三貂嶺自行車道周邊的交通配套及停車等問題，預計要到七月試營運。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺就邀集相關單位商討三貂嶺自行車道周邊的交通配套及停車等問題，預計要到七月試營運。 圖／觀天下有線電視提供

三貂嶺自行車道貫通瑞芳區和雙溪區，今(8)日市議員林裔綺就邀集相關單位商討周邊的交通配套及停車等問題，還要讓自行車道可以和周邊景點串聯起來，讓遊客可更深入旅遊，帶動瑞芳區和雙溪區的觀光熱潮，預計要到七月試營運。

雙溪區牡丹到瑞芳區三貂嶺的自行車道目前大致上已經完工，不過原本預計在農曆年前試營運，讓許多民眾引頸期盼，但是自行車道的周邊配套和動線以及停車等等有許多問題，市議員林裔綺希望跟市府等單位多溝通，等到全面配套完成後再進行試營運。

市議員林裔綺表示，隧道附近有民宅且道路狹小，未來遊客和自行車的湧入會造成道路的擁擠，還有停車等問題，目前也爭取經費要來改善周邊設施，希望在各方面都完備的情形下再來進行試營運三貂嶺自行車道

串聯瑞芳到雙溪全長約2.5公里的舊三貂嶺鐵路隧道，充滿歷史風味的舊隧道打通成自行車道，想必啟用後將帶來不少人潮，但是雙溪端和瑞芳端出入口腹地狹小，可能會導致道路擁擠或是亂停車等各項問題，議員努力爭取要各單位做好各項配套措施，盼自行車道的開通帶來遊客和繁榮，同時也給當地居民安定的生活。

自行車 車道 瑞芳

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