快訊

「犧牲自己成全別人」 王浩宇宣布退選市議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診人數持續升高 台北市親子館明日起入館對數減半

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
疫情升溫，台北市12區親子館明天起將管制入館人數，採原入館對數減半數，圖為幼童在大同區親子館內玩耍。記者徐偉真／攝影
疫情升溫，台北市12區親子館明天起將管制入館人數，採原入館對數減半數，圖為幼童在大同區親子館內玩耍。記者徐偉真／攝影

因應疫情升溫，台北市社會局今天表示，從明天開始，台北市親子館及育兒友善園親子入館對數將減半，並停館內親子課程、講座等相關活動，另外嬰幼兒物資交流中心暫停開放試玩及體驗區，僅提供借用教玩具服務。

社會局局長周榆修表示，因應新冠肺炎疫情升溫、確診案例漸增，9日起將調整北市12區親子館及育兒友善園防疫規定，在兼顧防疫及服務下調整防疫措施，親子館及育兒友善園將管制親子入館對數，採原入館對數減半數，並暫停館內親子課程、講座等相關活動。

社會局表示，親子館入館將採網路預約及現場登記，不提供現場排隊候補入館，避免群聚。另外，嬰幼兒物資交流中心暫停開放試玩及體驗區，僅提供借用教玩具服務。

周榆修表示，親子館及育兒友善園將持續依照中央指引落實防疫及相關清消，因嬰幼兒未施打疫苗，呼籲家長持續留意幼童的身心狀況，避免不必要的接觸，減少傳染風險。

親子 北市 疫情

延伸閱讀

疫情升溫 柯文哲：親子館入館人數減半、親子課程暫停

1千至數萬！北市逾半托嬰中心收保額費 家長怒：不保證名額

北市樹花葬需求近10年翻漲8倍 議員憂：恐5年後不敷使用

役期延長搶入伍恐大塞車？ 兵役局：北市爭取名額最多

相關新聞

確診人數持續升高 台北市親子館明日起入館對數減半

因應疫情升溫，台北市社會局今天表示，從明天開始，台北市親子館及育兒友善園親子入館對數將減半，並停館內親子課程、講座等相關...

北市40年天然氣管線逾三成 產發局承諾討論加速汰換

國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，台北市包括中正和松山四個行政區超過三成的天然氣管線是超過四十年的老舊管線，北市產業發展局...

帶孩子體會大自然山河 深坑國小校長獲貢獻獎

新北市今年承辦教育部首屆全國戶外教育年會，以「戶外教育 普及與永續」為主軸，全國頒發44個獎項中，新北獲8座獎項全國最多...

慢車道畫設直行箭頭變陷阱 北市交工處：將盡速塗銷

有考過駕照的民眾都知道4輪以上汽車行駛慢車道不能直行，否則恐會受罰。不過有民眾抱怨，北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上...

全國身障運新北代表隊授旗 侯提醒落實防疫、享受比賽

二年一度的全國身心障礙運動會將於4月9日到12日在台中市舉辦，新北市代表隊今日一早由市長侯友宜授旗後出發，由桌球隊新秀陳...

4月周末親子遊 北市虎山溪溝賞螢生態導覽開跑

北市螢火蟲季來臨，虎山螢火蟲也華麗閃爍登場，為了讓愛好自然生態的朋友，能更加瞭解這群夜精靈，北市工務局大地處及錫瑠環境綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。