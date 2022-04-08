確診人數持續升高 台北市親子館明日起入館對數減半

因應疫情升溫，台北市社會局今天表示，從明天開始，台北市親子館及育兒友善園親子入館對數將減半，並停館內親子課程、講座等相關活動，另外嬰幼兒物資交流中心暫停開放試玩及體驗區，僅提供借用教玩具服務。

社會局局長周榆修表示，因應新冠肺炎疫情升溫、確診案例漸增，9日起將調整北市12區親子館及育兒友善園防疫規定，在兼顧防疫及服務下調整防疫措施，親子館及育兒友善園將管制親子入館對數，採原入館對數減半數，並暫停館內親子課程、講座等相關活動。

社會局表示，親子館入館將採網路預約及現場登記，不提供現場排隊候補入館，避免群聚。另外，嬰幼兒物資交流中心暫停開放試玩及體驗區，僅提供借用教玩具服務。

周榆修表示，親子館及育兒友善園將持續依照中央指引落實防疫及相關清消，因嬰幼兒未施打疫苗，呼籲家長持續留意幼童的身心狀況，避免不必要的接觸，減少傳染風險。