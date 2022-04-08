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企業響應林口清明愛心大匯集 慨捐捐千箱愛心物資

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
立法委員洪孟楷（右一）媒合國寶集團北海福座慨捐千箱愛心物資給林口區公所，林口區長藍品畯（左一）回贈感謝狀。圖／林口區公所提供
立法委員洪孟楷（右一）媒合國寶集團北海福座慨捐千箱愛心物資給林口區公所，林口區長藍品畯（左一）回贈感謝狀。圖／林口區公所提供

國寶集團北海福座響應林口區公所清明節民眾愛心物資大匯集活動，在立法委員洪孟楷引介媒合下，今日下午捐贈物資給林口區在地學校、社區社團關懷弱勢使用。林口區長藍品畯表示，希望吸引更多的企業投入公益，善盡社會責任回饋地方，也感謝區內里長、學校及各單位的協助，讓這份愛心能夠更迅速的分送到需要幫助的民眾身上。

國寶集團北海福座開發陵園事業群副總經理陳妙慶表示，本於企業「生活、創新、公益、科技及環保」等五大願景以及在地企業責任，在清明時節捐贈價值50萬元的1000份關懷物資，交由林口地區各單位關懷弱勢族群。

洪孟楷表示，國寶集團「北海福座」長期以來致力於地方弱勢族群關懷，今天見證集團的愛心匯集，很高興能夠像林口區公所推動的幸福轉運讚計畫，把關懷送到需要關懷的個案手上，串聯企業與地方的合作網絡，更期待國寶集團的愛心涓涓綿延，持續輸送幸福。

林口區公所社會人文課長李圳杰表示，今日北海福座慨捐千箱愛心物資，現場林口區各里辦公處、各級學校、社區社團、NGO團體、住都中心及幸福志工隊等各單位皆派代表出席感謝企業與民代的愛心，並於捐贈儀式後領取愛心物資回去贈予有需要的民眾，此次捐贈的物資目前結合區內不同網絡的單位，在最短的時間內輸送到有需求的個案與家庭手上，即時將企業愛心傳遞出去。

新北特殊教育學校校長謝順榮表示，感謝公所透過幸福轉運讚計畫的媒合，讓學校單位也能透過社福網絡取得支援，今日領取60餘份愛心物資，也將盡速發給校內的弱勢學生。

愛心物資內含有白米、麵條及鹽等易保存的乾貨為主。圖／林口區公所提供
愛心物資內含有白米、麵條及鹽等易保存的乾貨為主。圖／林口區公所提供
透過林口區幸福轉運讚計畫，媒介林口區各單位將愛心送至弱勢民眾手上。圖／林口區公所提供
透過林口區幸福轉運讚計畫，媒介林口區各單位將愛心送至弱勢民眾手上。圖／林口區公所提供

愛心 林口 國寶

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