北市40年天然氣管線逾三成 產發局承諾討論加速汰換

國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，台北市包括中正和松山四個行政區超過三成的天然氣管線是超過四十年的老舊管線，北市產業發展局應該要要求天然氣公司拿出一定比例的盈餘汰換老舊管線，汰換的速度也要加速及訂定汰換標準。產業發展局長林崇傑回應，會和天然氣公司開會討論，至於訂定標準會先提出做法。

王鴻薇今天質詢時指出，北市老舊天然氣管線太多，根據市府統計，中正、大安、松山和大同四區，超過四十年的管線占總管線比率超過三成，這些都有鏽蝕疑慮，近五年通報瓦斯外洩案件數也有4千多件，通報區域遍及學校、捷運站，台北四大天然氣公司年盈餘總額破億，大台北瓦斯更是超過十億，市府應要求天然氣公司投入成本盡快汰換老舊管線。

王鴻薇說，超過30和40年的老舊管線預計於2037年完成汰換，但根據天然氣事業法第51條，天然氣管線因發生腐蝕或其他現象，有影響安全之虞，應立即汰換，但產發局、消防局對於管線是否有使用年限都回覆沒有標準，她認為市府訂定標準，有系統的維護以落實管線汰換，確保民眾安全。

林崇傑說，每年的天然氣外洩案件通報案件是比較多，但經過確認，有些是誤報，也有重複通報，和實際案件會有差距。公用事業科科長何明育表示，2019及2020兩年的表外管通報數剔除掉誤報和重複通報案件後約為1099件。對於這個數字，林崇傑表示「是算多的」。

林崇傑說，會再和天然氣公司協調，加速老舊管線汰換速度，只是沒有法令要求，也會要求天然氣公司投入成本汰換管線，去年已經完成汰換50年以上的管線，現在在處理40年的，預計2027年汰換完成，會要求看時間是否能縮短，但議員要求要在一個月內訂出汰換標準，這個可以先訂出做法，訂出標準還需要一些時間。