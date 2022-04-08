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接觸蔡英文總統 蘇貞昌也要自我健康監測

全國身障運新北代表隊授旗出發 挑戰籃球5連霸

中央社 / 新北8日電

111年全國身心障礙運動會新北市代表隊今天授旗出發，聽障籃球隊挑戰5連霸；海山國中3年級的桌球新秀陳柏諺曾在全中運勇奪桌球團體銀牌、雙打銅牌，市府期勉他再創佳績。

新北市長侯友宜今天為全國身心障礙運動會新北代表隊授旗，並致贈加菜金，期勉選手以平常心、開心地享受比賽過程，只要盡力就是有意義的比賽；他並叮嚀隊職員、選手務必落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫自我健康監測。

新北市政府體育處發布新聞稿表示，代表隊有7連霸的好手王碧珠，她平時是上班族，賽前假日都會與田徑教練一起在板橋第一運動場集訓，盼繼續稱霸標槍。

新北市政府教育局指出，媒合運動中心作為游泳選手陳玠丞的長期訓練場地，陳玠丞可望突破成績挑戰2連霸；徑賽的3連霸3金選手薛宏銘，今年另外挑戰新加入的擲桿項目，朝4金邁進。

體育處表示，新北市上次比賽成績勇奪55金、28銀，成績亮眼；今年代表隊共139名選手，參加14個種類競技。身心障礙運動選手需克服身體限制，訓練過程比一般選手更困難，需要更多努力與毅力，展現生命的活力。

2年舉行1次的全國身心障礙運動會，今年將於明（9）日至12日在台中市登場。

體育 侯友宜

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