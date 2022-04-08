帶孩子體會大自然山河 深坑國小校長獲貢獻獎

新北市今年承辦教育部首屆全國戶外教育年會，以「戶外教育 普及與永續」為主軸，全國頒發44個獎項中，新北獲8座獎項全國最多。其中深坑國小校長郭雄軍帶領學生體驗大自然山河之美、見識人文古蹟深度，榮獲個人貢獻獎殊榮。教育局表示，期待透過戶外教育豐富學生體驗，讓視野更為廣闊。

今年由新北市承辦全國戶外教育年會，副市長劉和然表示，新北市自2011年起輔導各級學校進行戶外教育實踐，以學校為基地，凝聚團體共識、結合社區人力及環境資源，透過戶外教育實施共同為環境努力。更透過戶外教育課程，培育親師生生態環境保育觀念，將全市打造成處處可學習的教學場域。

本次榮獲個人貢獻獎的深坑國小校長郭雄軍表示，透過讓孩子觀察、探索與操作，體驗大自然山河之美、感受產業的脈動、見識人文古蹟的深度。從學生的歡樂笑聲中，深信每次走出課室，都能展開不一樣的視野。

獲得績優學校的烏來國中小陳煌燿校長也說，實際帶領學生親山近水，並在課程設計上結合藝術課程與影像教育，透過各項課程交織融合，形塑學生完整的學習圖像，進而拓展視野及面對未來的挑戰。

深坑國小六年級的王季妍表示「老師帶著我們騎腳踏車出去的時候，沿途欣賞美麗的風景，雖然不輕鬆但是這樣的學習很值得！」烏來國中小七年級的潘蕙心則說「感謝老師帶我們上山上課，能夠在戶外山林學習，比在教室內讀課本更生動，讓我有種回家的熟悉感覺，永遠記得自己是來自山林的泰雅族，真的非常感動。」

教育局表示，近年新北巿辦理戶外教育種子教師研習，透過培育專業的戶外教育教學人員提升學習成效，亦於辦理戶外教育活動時鼓勵師生、家長、志工、社區民眾及其他市民共同參與，不但可將有限資源發揮無限力量，也讓更多人瞭解環境問題迫切性，進而自發的從日常生活中實踐環保行動，希望在大家共同努力下，能建立一個對環境友善的場域，維持大自然的和諧運作，並豐富孩子們的體驗，讓視野更為廣闊。