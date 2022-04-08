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慢車道畫設直行箭頭變陷阱 北市交工處：將盡速塗銷

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上直行與右轉箭頭標線，直行後卻遭舉發。記者鍾維軒／攝影
北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上直行與右轉箭頭標線，直行後卻遭舉發。記者鍾維軒／攝影

有考過駕照的民眾都知道4輪以上汽車行駛慢車道不能直行，否則恐會受罰。不過有民眾抱怨，北市塔悠路、健康路口的慢車道上竟劃上直行與右轉箭頭標線，直行後卻遭舉發；北市交通管制工程處回應，2014年調整為快慢車道後，可能施工漏掉未磨除，後續將盡速修正標線，也建議執法單位從寬認定或撤銷舉發。

根據「道路教通安全則」規定，4輪以上汽車及大型重型機車在劃有快慢車道分隔線之道路行駛，除起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車，不得行駛慢車道，否則將開罰600到1800元。不過北市塔悠路北往南方向、健康路口處的慢車道，就被畫上直行與右轉的指向箭頭，卻遭檢舉告發，存有爭議也欠缺合理性。

松山分局交通組表示，指向箭頭很少畫設於慢車道，大多在快車道上，該路口的指向很容易對駕駛人造成陷阱，且塔悠路北往南的慢車道寬度過寬，很容易就讓4輪椅上汽車開入，交通工程單位應考量畫設合理性。

松山分局交通組也提到，該路口前原本沒有畫設指向線，是北市交工處加畫，做為尖峰時短疏導機車車流之用，為避免爭議，宜由交工處將該指向線塗銷或改為白色分隔虛線做為混和車道。

對此，北市交工處回應，該路口原規劃為車道線及劃設指向線，2014年調整外側第一與第二車道間為快、慢車道分隔線後，應一併調整取消最外側指向線，但可能當時施工漏掉未予磨除，後續將儘速修正該處標線，以利用路人遵循。

交工處說，因快慢分隔線與指向線衝突，而有汽車於慢車道直行致違規爭議，將建議執法單位從寬認定或撤銷舉發。

車道 北市 駕照

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