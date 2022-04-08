全國身障運新北代表隊授旗 侯提醒落實防疫、享受比賽

二年一度的全國身心障礙運動會將於4月9日到12日在台中市舉辦，新北市代表隊今日一早由市長侯友宜授旗後出發，由桌球隊新秀陳柏諺代表授旗，侯友宜也致贈加菜金。因Omicron確診數往上走，侯友宜提醒選手賽事過程中要落實防疫，才能開心享受賽事，有症狀就要快篩，不要因個人疏忽造成團體無法比賽。體育處表示，今年新北代表隊共139名選手參加14個種類競技。

今年授旗代表陳柏諺，也是首度代表新北市參加全國身心障礙運動會。體育處表示，陳柏諺目前就讀海山國中三年級，曾在全國中學運動會拿下桌球團體銀牌、雙打銅牌的好成績，相信穩定的表現一定能為新北拿下金牌；另外，受贈加菜金代表的游泳選手陳玠丞，透過體育處媒合運動中心為長期訓練場地，有望成績突破以往挑戰二連霸。

代表隊中還有7連霸的田徑好手王碧珠，平時是上班族的她在賽前假日都會和田徑教練一起在板橋第一運動場集訓，希望可以繼續稱霸標槍項目；在徑賽的3連霸3金選手薛宏銘，今年另外挑戰了新加入的擲桿項目，本年度將朝著更高榮譽4金邁進。

侯友宜表示，新北代表隊每次皆有傑出表現，上次比賽成績勇奪55金、28銀，成績亮眼突出。選手們因為有毅力、勇敢且永不放棄的企圖心，相信成績一定很好，除了給予鼓勵加油，也希望選手們勇敢開心地去享受比賽的過程。