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4月周末親子遊 北市虎山溪溝賞螢生態導覽開跑

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
螢火蟲季節到來，主要棲息在生態多元完整、水質純淨的地區。圖／聯合報系資料照
螢火蟲季節到來，主要棲息在生態多元完整、水質純淨的地區。圖／聯合報系資料照

北市螢火蟲季來臨，虎山螢火蟲也華麗閃爍登場，為了讓愛好自然生態的朋友，能更加瞭解這群夜精靈，北市工務局大地處及錫瑠環境綠化基金會規劃相關賞螢活動，4月16、17、23和24日皆有虎山溪溝賞螢生態導覽，無須登記報名，民眾可自行前往，不過要注意，手電筒不能直接照射螢火蟲，不觸摸、不捕捉，共同保護生態。

北市大地處表示，虎山溪溝賞螢生態導覽活動，預計於4月16日（六）、4月17日（日）、4月23日（六）及4月24日（日）辦理，無須報名登記，民眾可自行前往，導覽時間為晚上18時30分至20時30分。

大地處說，虎山步道沿途已設置賞螢路線指標，民眾可依循指標從慈惠堂旁邊的虎山自然步道入口進入，至虎山生態步道賞螢，銜接虎山溪步道下山，採定點解說方式，將由專業生態解說人員講解螢火蟲生態等內容，讓遊客能以近距離觀察台北市近郊的螢火蟲生態環境，增進對溪溝生態的體驗與認識。

 大地處提醒，賞螢應注意不使用手電筒或其他照明用具直接照射螢火蟲，請僅照射於步道上；不捕捉、觸摸螢火蟲；不留下垃圾；不喧嘩推擠；注意上下階梯行走安全；穿著休閒輕薄長袖衣褲；勿噴香水或過多防蚊液；盡量搭乘大眾交通工具。

 民眾可搭乘捷運至後山埤站，循中坡南路往福德街方向步行，可達福德街251巷慈惠堂登山口，路程約20分鐘，或搭乘公車至福德國小站，沿福德街251巷可達慈惠堂登山口，路程約10分鐘。

台北市郊區山上和市區公園內都有螢火蟲可以觀賞。記者鍾維軒／攝影
台北市郊區山上和市區公園內都有螢火蟲可以觀賞。記者鍾維軒／攝影

螢火蟲 賞螢 北市

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